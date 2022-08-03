Alonso’nun Aston Martin’e geçişinde “kaybeden” Mick Schumacher mi?

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Geçtiğimiz perşembe Sebastian Vettel, bu sezonun sonunda Formula 1’den ayrılacağını duyurdu ve emeklilik kararının arkasında yatan sebebin ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istemesi olduğunu dile getirdi.

Çok geçmeden 4 kez dünya şampiyonunun yerini kimin alacağı konuşulmaya başlandı ve Vettel, Aston Martin takım sahibi Lawrence Stroll’a Schumacher’in ismini verdi.

Ayrıca koltuğunu kimin almasını istediği konusunda da F1 basınına şu yorumları yaptı: “Elbette, kendi görüşlerim var. Mick gözümde çok iyi bir yerde. Bu konuda tamamen tarafsız değilim çünkü onunla çok yakınım. Yine de hep öğrenmeye açık olan harika bir pilot olduğunu düşünüyorum. Diğerleri oyalanırken ya da gelişmeyi bırakırken o [Schumacher] öğrenmeye devam ediyor. Başka özelliklere de sahip ama hâlâ çok genç, bu yüzden fazla deneyime sahip değil.”

Ancak Vettel Schumacher’i överken Aston Martin, Fernando Alonso ile görüşmelere başlamıştı. Bunun ardından pazartesi günü, İspanyol pilotun uzun vadeli bir anlaşma ile Vettel’in yerini alacağı açıklandı.

Bu durum, bu sezonun sonunda Haas ile kontratı sona eren Schumacher’in geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.

Auto Motor und Sport’tan Tobi Gruner, “Alonso’nun anlaşmasında kaybedenlerden biri Mick Schumacher oldu.” “Alman pilotun Aston Martin koltuğu için umutları vardı ve hatta Vettel’in kendisi bile dostunu varisi olarak gösterdi.”

“Bu sezonun sonunda Haas, Ferrari Sürücü Akademisi’nin genç pilotuyla devam etmek istemezse Schumacher’in pek fazla seçeneği kalmıyor.” ifadelerini kullandı.

Schumacher’in sonraki adımı konusunda endişe duyan isimlerin arasında The Race’den Edd Straw da yer alıyor.

Straw, “Schumacher’in Haas’tan başka bir yere gitmesinin tek gerçekçi yolu kapandı ve bu iyi olabilir çünkü orada iyi performans gösteriyor ve takımın hazırda başka alternatifleri yok.”

“Ancak kendisi için tamamen harika bir sezon olmadı ve Schumacher’in [Haas’tan] gitmek istediğine dair dedikodular yayıldı. Şimdi 2023 için bunu yapmasının kolay bir yolu yok.” yorumlarında bulundu.

Mick Schumacher, Haas VF-22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images