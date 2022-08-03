Alonso’nun Aston Martin’e geçişinde “kaybeden” Mick Schumacher mi?
Auto Motor und Sport’a göre Fernando Alonso’nun Aston Martin’le anlaşma imzalaması ardından Formula 1 sürücü pazarında “kaybeden” isim Mick Schumacher oldu.
Geçtiğimiz perşembe Sebastian Vettel, bu sezonun sonunda Formula 1’den ayrılacağını duyurdu ve emeklilik kararının arkasında yatan sebebin ailesiyle daha fazla zaman geçirmek istemesi olduğunu dile getirdi.
Çok geçmeden 4 kez dünya şampiyonunun yerini kimin alacağı konuşulmaya başlandı ve Vettel, Aston Martin takım sahibi Lawrence Stroll’a Schumacher’in ismini verdi.
Ayrıca koltuğunu kimin almasını istediği konusunda da F1 basınına şu yorumları yaptı: “Elbette, kendi görüşlerim var. Mick gözümde çok iyi bir yerde. Bu konuda tamamen tarafsız değilim çünkü onunla çok yakınım. Yine de hep öğrenmeye açık olan harika bir pilot olduğunu düşünüyorum. Diğerleri oyalanırken ya da gelişmeyi bırakırken o [Schumacher] öğrenmeye devam ediyor. Başka özelliklere de sahip ama hâlâ çok genç, bu yüzden fazla deneyime sahip değil.”
Ancak Vettel Schumacher’i överken Aston Martin, Fernando Alonso ile görüşmelere başlamıştı. Bunun ardından pazartesi günü, İspanyol pilotun uzun vadeli bir anlaşma ile Vettel’in yerini alacağı açıklandı.
Bu durum, bu sezonun sonunda Haas ile kontratı sona eren Schumacher’in geleceği hakkında soru işaretleri yarattı.
Auto Motor und Sport’tan Tobi Gruner, “Alonso’nun anlaşmasında kaybedenlerden biri Mick Schumacher oldu.” “Alman pilotun Aston Martin koltuğu için umutları vardı ve hatta Vettel’in kendisi bile dostunu varisi olarak gösterdi.”
“Bu sezonun sonunda Haas, Ferrari Sürücü Akademisi’nin genç pilotuyla devam etmek istemezse Schumacher’in pek fazla seçeneği kalmıyor.” ifadelerini kullandı.
Schumacher’in sonraki adımı konusunda endişe duyan isimlerin arasında The Race’den Edd Straw da yer alıyor.
Straw, “Schumacher’in Haas’tan başka bir yere gitmesinin tek gerçekçi yolu kapandı ve bu iyi olabilir çünkü orada iyi performans gösteriyor ve takımın hazırda başka alternatifleri yok.”
“Ancak kendisi için tamamen harika bir sezon olmadı ve Schumacher’in [Haas’tan] gitmek istediğine dair dedikodular yayıldı. Şimdi 2023 için bunu yapmasının kolay bir yolu yok.” yorumlarında bulundu.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Kravitz: "Gelişim üzerine kumar oynamak klasik bir Alonso davranışı"
Oscar Piastri dosyası: Nasıl bir drama ile karşı karşıyayız?
Son Haberler
Yorum: Pilotların 2022 Macaristan GP performansları nasıldı?
Bir Temmuz klasiği olarak Hungaroring'de yine şampiyonanın kaderini etkileyecek bir mücadele izledik. Altay Gök de bu kaotik yarışta neler olduğunu hatırlayabilmeniz için tüm pilotların performanslarını detaylı olarak yorumladı.
Albon'dan Piastri dramasına gönderme geldi: "Williams'ın açıklamasından haberim var"
Bugün 2023'te de Williams'ta yarışacağı duyurulan Alexander Albon, Williams'ın açıklamasından haberi olduğunu söylerek Oscar Piastri-Alpine dramasına gönderme yaptı.
Haas'ın güncellemesi, neden Ferrari kopyasından daha fazlasıydı?
Haas, 2022 Formula 1 sezonuna yapmış olduğu güçlü başlangıcın üstüne daha fazlasını katabilmek için Macaristan GP hafta sonunda aracına büyük bir güncelleme paketi ekledi.
F1'de yaz arası nedir, neden olur, ne kadar sürer ve kurallar nasıl işler ?
Formula 1, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'si ile birlikte yaz arasına girdi. Peki F1'de yaz arası nedir, neden vardır, ne zaman biter, bu süreçte takımlar ne yapar ve kurallar nasıl işler? Formula 1'in yaz arasıyla ilgili bilmeniz gereken her şey bu yazıda.