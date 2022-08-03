Kravitz: "Gelişim üzerine kumar oynamak klasik bir Alonso davranışı"
Sky F1yorumcusu Ted Kravitz, Fernando Alonso'nun kariyerinin bu aşamasında Aston Martin'e katılma konusunda kumar oynamasını "biraz tuhaf" buluyor.
Sebastian Vettel'in Macaristan hafta sonu başlamadan önce emekliliğini açıklaması, padoka her açıdan bomba gibi düştü. En önemli soru ise Vettel'in yerine kimin geçeceğiydi.
Bu sorunun cevaplanması yalnızca dört gün sürdü ve Pazartesi sabahı sosyal medya hesaplarından bir açıklamada bulunan Aston Martin, gelecek sezondan itibaren Fernando Alonso ile yarışacaklarını duyurdu.
Resmi açıklamada Alonso, "Aston Martin, kazanmak için sahip oldukları enerjiyi ve kararlılığı açıkça ortaya koyuyor."
"Formula 1'de başarılı olmak için hırslı ve tutkulu oldukları çok açık. Bugün Formula 1'de kimse kazanma konusunda daha büyük bir vizyon ve mutlak bağlılık göstermiyor."
"Bu sporda tekrar kazanmak niyetindeyim ve bu yüzden bana doğru gelen fırsatları değerlendirmeliyim." ifadelerini kullandı.
Tüm bu hedeflere rağmen, şu anda pek ışık vermeyen Aston Martin -hiç olmazsa bu sezon- kazanmaktan çok uzak. Bu duruma vurgu çelen Kravitz, takım başarılı olana kadar Alonso'nun zamanının geçebileceğini söylüyor -tıpkı Vettel'e olduğu gibi.
Sky Sports'a konuşan Kravitz, "Önümüzdeki üç yıl içinde belirgin bir gelişim üzerine kumar oynamak klasik bir Fernando Alonso davranışı."
"Aston Martin'in yarışlar kazanması ve şampiyonluklar için mücadele etmesi en iyi ihtimalle üç yıl alacak. Bu noktada da Fernando 44 yaşına gelecek."
"Formunu koruduğu bir gerçek, F1'e verdiği mola kendisini [2019 ve 2020'de] tazeledi ve Vettel'in yaşadığını yaşamıyor -gücü asla tükenmiyor."
"Yine de soruyorum: gerçekten mi? Acaba Alpine'in asla rekabetçi olamayacağını mı düşündü? Yoksa başka bir takımda ne yapacağını görmek, yeni bir meydan okumaya girişmek mi istedi? Her şey biraz tuhaf." dedi.
Alonso ile takım sahibi Lawrence Stroll'un kişilik çatışması yaşayabileceği yönündeki endişelere katılmayan Kravitz, "Basın açıklamasında Lawrence Stroll'un Fernando'nun 'benim gibi kararlı bir kazanan' olduğunu söylemesinin ilginç olduğunu düşünüyorum."
"Eğer bu iki alfa erkek birlikte ve yapıcı bir şekilde çalışırlarsa takımı ileriye taşıyabilirler."
"Alonso taraftarlarının, işler istedikleri gibi gitmezse, potansiyel olarak iki ateşli karakterin karşı karşıya geleceğine dair endişeleri olacak."
"Ancak üretken olmamaları ve takımı daha da ileri götürmemeleri için herhangi bir neden göremiyorum.” dedi.
Fernando Alonso, Alpine A522, Lance Stroll, Aston Martin AMR22
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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