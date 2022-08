Oscar Piastri dosyası: Nasıl bir drama ile karşı karşıyayız?

Formula 1, 2022 Macaristan GP'si ile birlikte pist üstü aktivitelerine 1 aylığına ara verdi, ancak pist dışında işler hiç olmadığı kadar karışık, hatta belki de bu sene pist üstünde hiç olmadığı kadar karışık! Bunun sebebi "aptal sezonunun" beklenmedik şekilde geri gelmesi!

En çok konuşulan isim ise hiç şüphesiz Oscar Piastri. 2023'te gride gelmesine kesin gözüyle bakılıyordu, sadece hangi takımla geleceği bilinmiyordu. Williams en çok konuşulan seçenekti, Alpine tamamen Alonso'ya bağlıydı, Aston Martin ve McLaren ise en zayıf ihtimaller olarak karşımızdaydı.

Fakat 1 hafta içinde her şey değişti, nitekim Sebastian Vettel emekliye ayrıldı, Fernando Alonso uzun bir kontrat veren Aston Martin'in yolunu tuttu, en önemlisi de şu anda Piastri neredeyse Alpine bünyesinden ayrılmış ve McLaren'e geçmiş gibi duruyor. Elbette şu anda hiçbir şey resmi değil, fakat Formula 1'de kuvvetli söylentilerin gerçeğe dönüşmesi bir klasiktir.

Birçok kişi tam olarak neler olup bittiğini anlamakta güçlük çekmekte, "Fernando Alonso neden takımdan ayrıldı", "Mark Webber'in bu işteki payı ne", "Ricciardo ne yapacak", "Alpine Ocon'a 3 senelik sözleşme vererek kafasına mı sıktı" gibi birçok soru mevcut. Bizler de bir zaman çizelgesi yapacağız ve Alpine'de olan biteni sizlere aktaracağız.

Bu karar birçok kişi tarafından hatalı bulundu, nitekim Ocon 2020'de Formula 1'e dönmesinin ardından zayıf bir sezon geçirmiş ve Daniel Ricciardo'ya farklı mağlup olmuştu. Ancak 2021 sezonuna oldukça güçlü başladı ve ilk beş yarışta dört kez puan alıp iki kez sıralamalarda ilk altıya girmesiyle birlikte takım kendisine üç senelik uzun bir kontrat verdi.

Ocon'un uzun vadeli düşünülmesi takım için ilk ikilemi yaratan durumdu; nitekim Alonso'nun 2022 sezonunun sonuna kadar kontratı vardı ve bu da Alpine'in 2022 sezonunda Piastri ile anlaşmasını olanaksız hale getiriyordu. 2023 sezonunda kendisiyle anlaşmak için ise Alonso'nun gitmesi gerekecekti. Alpine burada Alonso'nun zayıf performans gösterme ihtimalini hesaba katmış olabilir, fakat söz konusu şampiyon bir pilot olunca böyle bir kumarı oynamaya asla değmez.

2022 sezonuna baktığımızda Ocon'un kötü bir performans sergilediğini söyleyemeyiz; şampiyonada 58 puan ile sekizinci sırada, fakat hem Alonso'yu, hem Piastri'yi elde tutma konusunda takımın elini kolunu bağladığı kesin.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team, poses for a fan to take a picture

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images