Alonso: "Yarış kuru zeminde geçerse güçlü bir sonuç alabiliriz"

Fernando Alonso, bugün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında dördüncü en hızlı zamanı yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İspanyol pilot, antrenman seanslarının ardından şöyle konuştu: "Bugün bizim için güzel bir gün oldu ve araç oldukça hızlı hissettirdi. Sürmesi tamamen kolay değildi, bazı şeyleri değiştirmeye devam etmemiz gerekti ve hâlâ ayar anlamında yapmamız gereken işler var."

"Ancak tur zamanı anlamında oldukça iyi görünüyor ve hızlıyız. Yani bu, iyiye işaret. Sanırım bu hafta sonu için en önemli şey hava olacak. Şu ana kadar hava kuruydu ama cumartesi ve pazar için %100 emin olamayız."

"Spa her türlü virajı, inişleri ve çıkışları, yükseklik farkları, antrenmanlarda bile adrenalin tolu turlarıyla, sürüş deneyimi anlamında ize çok keyif veriyor. Yarın araç hafifken sıralama turlarında neler olacak hayal dahi edemiyorum. %100 keyifli olacak."

"Dediğim gibi yarın için iyi bir temelimiz olduğunu düşünüyorum. Hava durumu bir bilinmeyen olduğu için sıralamalara girerken hepimizin izlemesi gereken bir şey olacak."

"Eğer hava kuruysa güçlü bir sonuç alabileceğimize eminim."

İkinci seansta bir spin atan Esteban Ocon da çok iyi göründüklerini söyledi.

"Bugün rekabetçi görünüyorduk, iki araç da kolayca ilk 10'a girdi. İlk sektörde mor dereceyi yaptım, bu yüzden genel olarak ilginç bir gündü."

"Sınırları zorlarken onu biraz aştım ve spin attım. Ancak hasar yoktu, bu yüzden en önemli şey buydu. Cumartesi günü öncesinde yapmamız gereken biraz daha fazla iş var. Bugün ne benim ne de Fernando'nun her şeyi bir araya getirdiğini düşünmüyorum, bu iyi haber. Bu rekabetçi olduğumuz ve yarın için biraz daha fazlasını bulabileceğimiz anlamına geliyor."

"Hedef yine de 3. bölüme girmek olacak. Geçen yıl sıralamalarda gerçekten iyi bir sonuç almıştık. Araç aynı şekilde gelişirse, o zaman bakalım nereye gideceğiz."

"Genel anlamda geçen yılki performansımıza benzer şekilde oldukça rekabetçi görünüyoruz, bu iyi bir haber."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images