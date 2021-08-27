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Formula 1 Haberler

Verstappen, kazaların ardından F1 motor cezası kurallarının yeniden incelenmesini istiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Ronald Vording
, Writer
Çeviren:
Selin Elif Köse

Max Verstappen, motorunu kaybetmesine mâl olan kaza hasarları sonucunda grid cezasının sınırına gelmesiyle Formula 1’in güç ünitesi cezası kurallarının yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.

Verstappen, kazaların ardından F1 motor cezası kurallarının yeniden incelenmesini istiyor

Honda tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Silverstone'da Lewis Hamilton ile yaptığı kazada meydana gelen hasar nedeniyle Verstappen'in bu yılki ikinci motorunun artık kullanılamayacağı belirtildi.

Macaristan'da üçüncü ve son motoruna geçen Red Bull sürücüsü, sezonun geri kalanında grid cezası alabilir gibi gözüküyor. Yeni bir motora geçilmesi sonucunda 10 sıra grid cezası uygulanacak.

Herhangi bir ceza, pilotlar şampiyonasına liderlik eden rakibi Hamilton'ın sekiz puan gerisinde olan Verstappen için pahalıya patlayacak.

Yaz arasından önce, Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, Macaristan'da 1. virajdaki kaza sonucunda motorunun onarılamayacak şekilde hasar gördüğünün Honda tarafından fark edilmesinin ardından benzer bir durumla karşı karşıya kaldı.

Takım patronu Christian Horner, motorların Red Bull veya Honda'nın hatası olmaksızın kaybedildiğine dikkat çekerek, Macaristan'daki durumdan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Belçika Grand Prix'si öncesinde Hollanda basınına konuşan Verstappen, sürücülerin kendilerinin neden olmadıkları kazalar nedeniyle motorlarını kaybetmelerinin adil olmadığına inandığını ve  F1'in ceza sistemine "gelecekte bir göz atması gerektiğini" düşündüğünü söyledi.

Verstappen, "Biri size çarpar ve siz bundan zarar görürseniz, düzenlemeler nedeniyle yeni bir motor kullanmanız gerekir gerekirse, bunun böyle olması gerektiğini düşünmüyorum"

"Orada biraz daha fazla esneklik olmalı. Başka birinin neden olduğu hasar varsa, yeni parçalar almanıza izin verilmeli.

"Bu, Macaristan'da hem bizim hem de Ferrari'nin zarar gördüğü bir konu. Onlar da bir motor kaybettiler."

"Motorlar, diğer tüm parçalar ve aynı zamanda bütçe kısıtlamalarıyla bu kadar sınırlandığınız zaman, bu özellikle bakmamız gereken bir şey." ifadelerini kullandı.

Ferrari, Macaristan'dan sonra Charles Leclerc'in motorunun 1. virajda onarılamaz şekilde hasar gördüğünü ve bu hasarın sezonun ikinci yarısında Leclerc'in ceza almasına yol açabileceğini açıkladı.

Takım patronu Mattia Binotto, Leclerc'in aracındaki hasarın onarımının Ferrari'ye 2,5 milyon euroya mal olduğunu söyledikten sonra, rakiplerin neden oldukları kazanın neden olduğu hasarın onarım maliyetinin kazaya neden olanlar tarafından ödemesini sağlayacak bir kural değişikliği yapılması çağrısında bulundu.

Motorsport.com tarafından bu fikir hakkındaki düşünceleri sorulan Verstappen, bu değişikliğin sürücüleri "yarışın ilk turunda daha sorumlu davranmaya" yönlendireceğine inanıyor.

Verstappen, "İnsanların aptalca şeyler yapmalarının önüne geçecektir çünkü bunun takımlarını ve sonuçta kendilerini etkileyebileceğini bileceklerdir." dedi.

"Bu Formula 1'de bakmamız gereken bir şey. Ferrari de kesinlikle buna dikkat çekti. Dolayısıyla ne olacağını göreceğiz." dedi.

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