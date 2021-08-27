Steiner, Mazepin'in yeni şasisinin fark yaratacağından emin değil

Mazepin, bu sene takım arkadaşı Mick Schumacher'e göre daha ağır bir araca sahip olduğunu ve bunun kendisi için işleri kolaylaştırmadığını söylemişti.

Haas, Mazepin'in bu şikayetinin ardından harekete geçti ve bu yarış öncesinde Mazepin'e yeni bir şasi hazırladı.

Mazepin, bunun pist üstü performansına olumlu etki edeceğini düşünse de, Steiner yeni şasinin çok fark yaratacağını düşünmediğini belirtti.

Steiner, "Evet, yeni şasiye geçiş yaptı. Ancak homologasyonu değiştirmeden şasi sertliğini değiştirmezsiniz. Bu onaylanmış bir şasi. Bu yüzden çok benzer olacak." dedi.

Steiner, bu adımın kendileri için bir finansal etkisinin olmadığını, pist üstünde faydasının olup olmadığını göreceklerini söyledi.

Steiner, "Bunun finansal bir etkisi yok. Ancak performans açısından fark yaratıp yaratmayacağını göreceğiz."

"Nikita farklı bir şey hissedecek mi bilmiyorum. Bu benden çok onu ilgilendiren bir şey. Ancak diğer taraftan, dediğim gibi bu onaylanmış bir şasi. İki tane eski şasimiz kalmıştı. Birisi geçen sene Bahreyn'deki kazada yanmıştı. Göreceğiz." cevabını verdi.

Schumacher yamuk koltukla devam ediyor

Mazepin yeni şasiye geçse de, Schumacher eski yamuk koltuğu ile zorlamaya devam ediyor.

Alman pilot daha önceki açıklamalarında koltuğunun düz durmadığını söylemişti.

Schumacher, "Bunun üzerinde çalışıyoruz ancak hâlâ eski koltukla sürüş yapıyorum."

"Silverstone'da denediğimiz ve normalde sahip olduğumuz koltuğun bir melezini deniyoruz. Yani ikisinin karışımı. Silverstone'da yaptığımız koltuk bu şekilde araca sığmıyor. İşe yaramayan birkaç nokta var."

"Yine de çok rahat ve düz hissettiriyor. Biraz daha bekleyip ince ayar çekmeli ve onların karışımı bir şey hazırlamalıyız." dedi.

Mazepin, Belçika'daki ilk günü Schumacher'in 0.2 sn önünde tamamlamayı başardı.