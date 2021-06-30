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Alonso ve Ocon, ikinci Avusturya yarışında daha iyi olmayı umuyorlar

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP'de nasıl performans göstereceklerini merak ediyorlar.

Alonso ve Ocon, ikinci Avusturya yarışında daha iyi olmayı umuyorlar

Fernando Alonso, son yarış Steiermark Grand Prix'sini dokuzuncu sırada tamamladı ve Alpine'le arka arkaya üçüncü kez puan aldı.

Son haftalarda, performans anlamında ileriye doğru giden Alonso, bu hafta sonu yapılacak Avusturya GP'de piste çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Alonso şöyle konuştu: "Sanırım geçen hafta sonu araçtan maksimumu almayı başardık. Burası, yarışmak için eğlenceli bir pist ve tur çok kısa olduğu için griddeki farklar çok küçük. Bu, yarışı çok yakın hale getirdi ve bazı mavi bayraklar olmasa, belki bir pozisyon daha yukarıda olabilirdik."

"Analiz etmemiz gereken çok fazla veri var ve bir sonraki yarış bu hafta sonu olacağı için, yeniden piste çıkabilmek adına uzun süre beklemek zorunda değiliz."

"Bu hafta sonu ilk antrenman seansına katılmayacağım ama Guanyu Zhou'yu araçta görmek güzel olacak ve onun için harika bir deneyim olacak."

"Bu, bu sezonki ilk üçlü yarış olduğu için, bu hafta sonu öncesinde bataryalarımı mümkün olduğunca doldurmaya özen gösterdim. Aynı yerde yapılan çifte yarışları ilk kez deneyimliyorum ve burada piste geri dönerek, yakaladığımız ivmeyi devam ettirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Esteban Ocon ise son üç yarışın hiçbirisinden puanla ayrılamadı ve bu hafta sonu durumu tersine çevirebilmeyi umut ettiğini dile getirdi.

Ocon şu ifadeleri kullandı: "Puan kazanamamak her seferinde hayal kırıklığı yaratıyor ve rekabetçi olmamak kesinlikle sinir bozucu."

"Takımla beraber bu konuda bir çözüm bulmak için çok çalışıyoruz ve bu hafta sonu bize, bazı şeyleri denemek ve sezon başındaki performans seviyesine nasıl geri dönebileceğimizi anlamak adına yeni bir fırsat sunuyor."

"Farklı nedenlerden dolayı hem Cumartesi hem de Pazar günü sürüş yapmak kolay değildi ve sıralama turlarında geride kaldığınızda, yarışı daha da zorlaştırıyor."

"Performansı artırmak için neler yapabileceğimizi görmek için deneyebileceğimiz bazı fikirlerimiz ve test etmemiz gereken şeyler var. Bu hafta sonu ilk ona geri dönmek için son derece motive ve odaklıyorum. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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