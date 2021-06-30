Verstappen: "Geçen hafta sonu kazanmamız bu hafta sonu işimizi kolaylaştırmıyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturya'da gerçekleştirilen ilk yarışta galibiyete ulaşmayı başardı ve kariyerinin en baskın zaferlerinden birini kazandı.

Bu hafta sonu aynı pistte ikinci bir yarış yapılacak ve bazıları bu yarışı da yine Verstappen'in kazanacağını söylüyorlar.

Verstappen, hafta sonu öncesi yaptığı açıklamada, diğer takımların geçen hafta sonundan dersler çıkaracak olmasından ötürü, bu hafta sonu mücadelenin daha zor geçeceğini dile getirdi

Hollandalı pilot, "Geçen hafta sonu tüm takım yarışı kazanmak için büyük bir çaba harcadı ve bundan memnun olabiliriz. Ancak bu hafta otomatik olarak aynı sonucu almayı bekleyemeyiz."

"İnsanlar geçen hafta çok iyi yapamadığı şeyleri öğrenecekler ve aynı zamanda işleri karıştırabilecek daha yumuşak lastikler de var."

"Evet, geçen hafta sonu oldukça olumlu bir yarış yaptık ama her zaman daha iyisini yapabileceğimiz şeyler var. Haliyle herkesin bu hafta sonu daha yakın olmasını bekliyorum çünkü aynı pistte arka arkaya yarıştığınız zaman böyle olur."

"Bir ekip olarak kendimize odaklandık ve takımdaki herkesin zorlayıp, gelişmek istiyor olmasını seviyorum çünkü Formula 1 rekabetle ilgili."

"Herkesin motive olduğunu ve verimli şekilde çalıştığını görmek benim için çok önemli. Ben de kendi açımdan her hafta sonu maksimumu almaya devam edeceğim."

"Şu anda çok iyi bir paketimiz var ancak her alanda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız çünkü önümüzde hâlâ uzun bir sezon var."

Sergio Perez ise 200. yarışında iyi bir sonuç elde etmeyi istiyor ve yarıştan çok fazla şey öğrenebileceğini düşünüyor.

"Bunun benim 200. yarışım olduğuna inanamıyorum! Arka arkaya ikinci kez aynı yerde yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bunun bana araç hakkında çok iyi fikirler vereceğini düşünüyorum."

"Şimdi geçen hafta sonundan ötürü çok iyi bir kıyas noktam var ve geliştirmem gereken alanları biliyorum. Ayrıca, lastik hamurlarının hafta sonu boyunca performansı ve stratejiyi ne kadar değiştireceğini görmek ilginç olacak."

"Bu hafta sonu çok iyi bir performans gösterebileceğimizi düşünüyorum. Takımın kendi ülkesinde podyuma çıkmak ve takım için daha fazla puan almak çok özel olur."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images