Alpine, zor başlangıçtan sonra ''huysuzluk'' yapmadığı için Alonso'yu övdü

Çifte dünya şampiyonu Alonso 2021 yılında iki sezon aranın ardından Formula 1'e Alpine'le birlikte geri döndü.

Alonso sezonun ilk başlarında zorlandı ve takım arkadaşı Esteban Ocon'un sıralama performansına yetişmekte zorlandı.

Ancak İspanyol sürücü son üç yarışta puan toplamaya geri döndü ve Bakü'de altıncı olarak, 2018 Avusturalya Grand Prix'sinden beri en iyi sonucunu almış oldu.

Permane, Alonso'nun yaklaşımını övdü ve hüsranın İspanyol sürücüyü hiçbir noktada yıldırmadığını söyledi.

"Fernando'nun geri dönüş sürecinin, Formula 1'deki diğer her şeyle aynı olduğunu düşünüyorum; yere basma gücü bulmak, beygir gücü bulmak ve sürücülerin nerede bulunduklarını anlamak konusunda açık bir reçete yok."

''Bu çok çalışmakla oluyor ve Alonso çok çalışıyor. Sezon öncesinde de çok çalıştı. Biraz zorlu bir başlangıç yaptığı kesin. Ancak hiç huysuzluk yapmadı ve kendine baktı.''

''Asla aracı veya takımı suçlamadı. Her zaman, 'sorun bende, gelişmeliyim, bunu başarmalıyım, daha iyisini yapmalıyım' dedi. Bunu ofiste de söyledi, basına da söyledi.''

''Gelişmeyi henüz bıraktığını düşünmüyorum. O hâlâ takımı geliştirmeye yardımcı oluyor ve harika iş çıkarıyor.''

Fernando Alonso, Alpine F1, in the Press Conference Photo by: FIA Pool

Alonso, Steiermark Grand Prix'sinde sıralama turlarının üçüncü bölümüne ulaşan tek Alpine pilotu oldu ve yarışı dokuzuncu sırada bitirerek iki puan kazandı.

İspanyol pilot, sıralama turlarının ikinci bölümünün sonunda turuna ''güzel'' demişti ve şunları eklemişti: ''Hangi pozisyonda olursak olalım, bundan keyif aldım.''

Alpine pilotu aynı zamanda Formula 1'e dönüşünden, beklediğinden daha çok keyif aldığını da açıklamıştı.

Permane, Alonso'nun sıralama turlarındaki mesajından sonra İspanyol pilotla konuştuğunu söyledi.

Permane, ''Ona sıralamalardan sonra 'bu radyo mesajını yayınlandığı zaman Enstone ve Viry'de bunu duyanların ne hissedeceğini küçümseme' dedim.''

''Bu onların haftalarca uğraştıkları şeyleri değerli kılıyor.''

''İyi bir tur atan sürücünün mutlu ve motive olduğunu duymak iyidir. Her şey iyi gidiyor.'' dedi.

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