Alonso: "2018'den önce emekli olmalıydım"

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, 2005 ve 2006 şampiyonluklarının ardından McLaren'a geçti, ardından Renault'ya döndü ve sonra Ferrari için yarıştı. 2015'te bir kez daha McLaren'a dönen Alonso için işler pek de istenildiği gibi gitmedi.

McLaren, Honda motoruna geçmesinin ardından adeta tarihinin en kötü dönemini geçirdi ve Alonso, puan almakta dahi zorlanırken, hemen hemen her hafta sonu bir seansta yolda kaldı.

Sonuç olarak Alonso, Renault motoruna geçildiği 2018 yılında da beklenen performansın sergilenememesi üzerine emekli olmayı seçti.

Ardından Indy 500, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Dakar Rallisi gibi diğer önemli yarışlarda yer aldı.

2021 yılında Alpine/Renault ile gride dönen Alonso, kariyerinde yaşadığı tek pişmanlığın, spordan 2018 öncesinde ayrılmamak olduğunu belirtti.

L'Equipe'e konuşan Alonso, kariyeriyle ilgili herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hiç yok. Pişmanlığım sıfır."

"Belki bir tane vardır: O da spordan çok geç ayrılmış olmam. Formula 1'den muhtemelen çok daha önce ayrılmalıydım. Şimdi söylemesi kolay oluyor ama, spordan ayrılmak için 2018'e kadar beklememeliydim."

"Dakar'ı ve dayanıklılık yarışlarını denemek için iki yıl önce, muhtemelen 2015 veya 2016'da ayrılmalıydım. 2015'te zaten aklımda ama gerçekleşmesi biraz zaman aldı. Belki de çok uzundu."

Alonso, spora dönüşünden bu yana başta hakemler olmak üzere pek çok konuda eleştiri yaparak, sporun daha eşit hale gelmesi için çaba gösteriyor. Bunun son örneği Amerika'ydı ve her ne kadar bazıları tarafından beğenilmese de, kurallardaki bazı açıklara dikkat çekmiş oldu.

Hatta Alonso, verilen cezalarda pilotun nereli olduğunun bile önemli olduğunu belirtti.

Alonso, "Ben, her zaman haksızlıklara karşı mücadele etmeye çalıştım. Bu yeni bir şey değil ki. Geçmişte de aynıydı."

“Cezalar veya bir kuralın uygulanması noktasında her zaman -pilotun nereli olduğuna bağlı olarak- tutarsızlıklar oldu."

"Red Bull'a karşı şampiyonluk için savaştığım zamanları hatırlıyorum da, onların ön kanatlarının çok fazla esnediğini biliyorduk. Fakat yasaklanmadan önce beş veya altı yarış kazandılar ve ben [2012'de] şampiyonluğu üç puanla kaybettim."

Fernando Alonso, Alpine F1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images