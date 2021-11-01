Formula 1, 2022 yılında sprint yarışlarına daha fazla puan verecek

Bu ayki Brezilya Grand Prix'sinde, bu yılki üçüncü sprint denemesi yapılacak ve Formula 1'in patronlarının buna göre sprint yarışlarının geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyordu. Fakat formatın taraftarların çoğunluğu tarafından beğenilmesiyle birlikte F1 yönetimi, bu formatı gelecek yıla da taşıma kararı aldı.

Liberty Media, her ne kadar 2022 planlarıyla ilgili nihai karar, kış aylarında takımlar ve FIA ile birlikte yapılacak görüşmelerde verilecek olsa da, gelecek yıl için neyi değiştirmeleri gerektiği üzerinde çalışmalar yapıyor.

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, hemen hemen tüm yarış organizatörlerinin sprint yarışlarına ilgi gösterdiğini söylerken, 2022 için altı hafta sonunda sprint yarışı düzenleyeceklerini yineledi.

Hangi hafta sonlarında sprint yarışı düzenleneceğine dair resmi karar henüz verilmedi ancak arka arkaya değil, sezonun geneline yayılması bekleniyor.

Yakın zamanda, sprint yarışının Pazar yarışından tamamen ayrı bir yarış olacağı ve hatta ters gridin dahil edileceği düşüncesine rağmen Brawn, 2022'nin 2021 kurallarının yalnızca basit bir evrimi olacağını söylüyor.

Brawn, puan sisteminin gözden geçirilmesi, pole pozisyonu durumu veya bu yarışın resmi unvanı da dahil olmak üzere takımlarla görüşülecek pek çok konu olacağını söyledi.

Pazartesi günü bazı basın kuruluşlarına konuşan Brawn, "Prensip olarak takımlarla gelecek yıl için altı hafta sonunda sprint düzenleyeceğimiz konusunda hemfikirdik. O zamandan önce çözülmesi gereken çok şey var ve genel görüş, gelecek yıl için ileriye doğru bazı adımlar atmamız gerektiği, ancak radikal adımlar atmamamız gerektiği yönünde."

"Bu, kısmen yeni araca sahip olduğumuz ve yeni araçlar geldiğin her şeyin yerine oturması gerektiği gerçeğinden kaynaklanıyor."

"Aracın etkisini görmemiz gerekiyor. Bu yüzden 2022 için nispeten muhafazakar ve evrimci davranıyoruz. Ancak konsept konusunda olumluyuz ve F1'in, bu sistemin nasıl çalıştığını görmek için üç yarışta alternatif bir konsept deneyecek kadar cesur olmasından çok memnunuz." dedi.

Sparks trail from Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 after damage on the opening lap Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Brawn, F1'in sprint formatını kökten değiştirmeyecek olsa da, bazı önemli revizyonlara bakıldığını ve bunlardan en önemlilerinin verilen puan sayıları olduğunu söyledi.

"Cumartesi gününü nasıl daha zorlu ve daha ilgi çekici hale getirebileceğimiz konusunda takımlarla görüştüğümüz sır değil."

"Yeni araçların daha yarışılabilir olmaları nedeniyle, genel formata yardımcı olacakları konusunda iyimserim. Cumartesi günü verilen ödül puanının nasıl daha büyük hale getirilebileceği, dolayısıyla da cumartesi günü sürücüleri yarışmaya nasıl daha fazla teşvik edebileceği tartışılıyor."

"Yani ters grid vs demek beni çok heyecanlandırıyor ama bence bu, belki de fazla ileri gitmek olabilir. Bu yüzden söz konusu değil. Fakat masanın üzerinde tartışılması gereken birkaç şey var."

“Biri Cuma günkü pole pozisyonu: Cuma günkü sıralama turlarına, pole pozisyonu vermemek açıkça popüler değildi, bu yüzden gündemde bu var."

"Etkinliğin adı... Hepimiz onu yarış olarak adlandırıyoruz. Ördek gibi yürüyorsa ve ördek gibi ses çıkarıyorsa... Bu etkinliğin adı düzenlemek istediğimiz şeylerden birisi."

"Sonrasında belki de puan dağılımı, yani Cumartesi günü alınacak puanlar, yarışı sürücüler için daha teşvik edici hale getirebilir."

F1 şu anda sadece sprint sıralama yarışını ilk üçte bitiren isimlere (3-2-1 şeklinde) puan veriyor ve Brawn, sprint yarışında, şu anda pazar günkü yarışlar için kullanılan mevcut sistemin üçte biri kadar puan verebileceklerini söyledi.

Böylelikle yarışın galibi 8 ila 10 puan alabilir ve ardından puanlar belki de ilk 10'a girecek isimlere verilecek şekilde dağıtılabilir.

"Sprint yarışında, normal bir yarışta verilen puanların yaklaşık üçte birinin verilmesini önerdik."

"Orijinal fikir aslında buydu, fakat puan vermeden önce sprintin nasıl çalıştığını görmemiz gerektiğine dair bir hissimiz vardı. Dolayısıyla bunun bu konudaki tartışmalar için bir başlangıç ​​noktası olabileceğini düşünüyoruz."

"Bu puanlar savaşmaya değecek kadar önemli ve puan aralığının, daha düşük pozisyonlardaki sürücülerin bunun için savaşmak isteyecekleri kadar genişletilmesini umuyoruz. Ancak verilen puanların şampiyonluk üzerinde aşırı etkisi olmamalı."

"Şampiyona üzerinde etkisi olacak, olmalı da ve istediğimiz şey de bu, ancak aşırı miktarda değil."

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images