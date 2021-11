Formula 1, 2022 yılında sprint yarışlarına daha fazla puan verecek

Bu ayki Brezilya Grand Prix'sinde, bu yılki üçüncü sprint denemesi yapılacak ve Formula 1'in patronlarının buna göre sprint yarışlarının geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyordu. Fakat formatın taraftarların çoğunluğu tarafından beğenilmesiyle birlikte F1 yönetimi, bu formatı gelecek yıla da taşıma kararı aldı.

Liberty Media, her ne kadar 2022 planlarıyla ilgili nihai karar, kış aylarında takımlar ve FIA ile birlikte yapılacak görüşmelerde verilecek olsa da, gelecek yıl için neyi değiştirmeleri gerektiği üzerinde çalışmalar yapıyor.

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, hemen hemen tüm yarış organizatörlerinin sprint yarışlarına ilgi gösterdiğini söylerken, 2022 için altı hafta sonunda sprint yarışı düzenleyeceklerini yineledi.

Hangi hafta sonlarında sprint yarışı düzenleneceğine dair resmi karar henüz verilmedi ancak arka arkaya değil, sezonun geneline yayılması bekleniyor.

Yakın zamanda, sprint yarışının Pazar yarışından tamamen ayrı bir yarış olacağı ve hatta ters gridin dahil edileceği düşüncesine rağmen Brawn, 2022'nin 2021 kurallarının yalnızca basit bir evrimi olacağını söylüyor.

Brawn, puan sisteminin gözden geçirilmesi, pole pozisyonu durumu veya bu yarışın resmi unvanı da dahil olmak üzere takımlarla görüşülecek pek çok konu olacağını söyledi.

Pazartesi günü bazı basın kuruluşlarına konuşan Brawn, "Prensip olarak takımlarla gelecek yıl için altı hafta sonunda sprint düzenleyeceğimiz konusunda hemfikirdik. O zamandan önce çözülmesi gereken çok şey var ve genel görüş, gelecek yıl için ileriye doğru bazı adımlar atmamız gerektiği, ancak radikal adımlar atmamamız gerektiği yönünde."

"Bu, kısmen yeni araca sahip olduğumuz ve yeni araçlar geldiğin her şeyin yerine oturması gerektiği gerçeğinden kaynaklanıyor."

"Aracın etkisini görmemiz gerekiyor. Bu yüzden 2022 için nispeten muhafazakar ve evrimci davranıyoruz. Ancak konsept konusunda olumluyuz ve F1'in, bu sistemin nasıl çalıştığını görmek için üç yarışta alternatif bir konsept deneyecek kadar cesur olmasından çok memnunuz." dedi.

Sparks trail from Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 after damage on the opening lap

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images