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Formula 1 / Meksika GP Haberler

F1, Meksika’da çift sarı bayrak altındaki turları silmeye devam edecek

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Çeviren:
Cem Özel
, Editör

FIA Formula 1 yarış direktörü Michael Masi, çift sarı bayraklar altında atılan tur zamanlarını silme işleminin Meksika Grand Prix’sinde de uygulanacağını söyledi.

F1, Meksika’da çift sarı bayrak altındaki turları silmeye devam edecek

Bu fikir, Fernando Alonso’nun Türkiye’de çift sarı bayrak koşulları altında yeterince yavaşlamadığı gerekçesiyle yapılan bir soruşturmanın ardından ceza almamasıyla ilgili bazı tartışmalar sonrasında ortaya atıldı.

Takımlarla yapılan görüşmelerin ardından FIA, Austin’deki antrenmanlarda ve sıralama turlarında çift sarı bayrak uygulanan bölgelerden geçen sürücülerin tur zamanlarını otomatik olarak silen bir sistem denedi.

Benzer bir sistem, pist sınırları ihlalleri konusunda da uygulanıyor ve bu, sürücünün hızı yeterince azaltıp azaltmadığı konusundaki tartışmaları durdurmak için tasarlandı.

Masi’nin her hafta sonu takımlara gönderdiği yarış direktörü notlarında artık, ‘çift sarı bayrak uygulanan bir bölgeden geçen sürücünün, hızını önemli ölçüde düşürmesi ve yön değiştirmeye veya durmaya hazır olması gerektiği’ vurgulanıyor.

Notta şu ifadeler kullanıldı: “Hakemlerin, bir sürücünün bu gerekliliklere uyduğundan emin olması için, sürücünün anlamlı bir tur süresi atmaya çalışmadığının net olması gerekiyor. Temel amaçlar için, çift sarı bayrakların olduğu bölgede yer alan bir sürücünün tur zamanı silinecek.”

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bu girişim, Austin’de sürücüler tarafından destek gördü. Ancak sadece bir sürücünün turu bu uygulama yüzünden silindi.

Masi, “İlk uygulamada kesinlikle işe yaradı. Silinmesi gereken sadece tek bir tur oldu. O da sanırım 3. antrenman seansında Kimi’nin turuydu. Tek senaryo buydu.”

“Meksika’da bunu uygulamaya devam edeceğiz ve bu sistemi denemek ve hızlandırmak için bazı süreçlerimiz var.”

“Ancak bu, birçok sorunu çözmüş gibi görünüyor ve tüm sürücüler de bu konunun net olmasını, tartışma olmamasını oldukça desteklediler.” dedi.

Sadece Raikkonen’in bir turu silinmiş olsa da sıralama turlarında Aston Martin sürücüsü Lance Stroll, ilk bölümde Antonio Giovinazzi spin attıktan sonra çıkan sarı bayrakları görüp tur zamanının silineceğini düşünerek turunu bıraktı ve alışılmadık bir senaryo ortaya çıktı.

Kanadalı sürücü ikinci bölüme kalamadı ancak sonrasında, sarı bayraklı bölgeye tam gelmeden önce bayrakların kaldırıldığı ve turunu tamamlayabileceğini öğrendi.

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