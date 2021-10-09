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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Alonso, sarı bayrak ihlalinden dolayı inceleme altında

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Sergio Lillo
Çeviren:
Can Çarpıcı

Fernando Alonso, sıralama turlarında çıkan çift sarı bayraklar altında yavaşlamadığı gerekçesiyle hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

Alonso, sarı bayrak ihlalinden dolayı inceleme altında

Alonso, İstanbul Park'taki sıralama turlarında bu sezonki en rekabetçi performanslarından birini ortaya koydu. İspanyol pilot rahat bir şekilde son bölüme kalırken; Lewis Hamilton'ın cezasıyla birlikte yarın gridde 5. sırada yer alacak. 

Ancak Alpine pilotu, sıralama turlarının ilk bölümünde çift sarı bayraklar sallandığında yeteri kadar yavaşlamadığından dolayı suçlu bulunursa grid cezası alabilir. 

FIA, çift sarı bayraklar sallandığında pilotların zaman turlarını hemen iptal etmesi konusunda oldukça açık. 

Her takıma yollanan etkinlik notlarında, şampiyona direktörü Michael Masi şu ifadeleri kullanıyor: "Çift sarı bayrakların sallandığı bir alandan geçen her pilot, hızını büyük ölçüde düşürmeli ve durmaya ya da yönünü değiştirmeye hazırlanmalı." 

"Hakemlerin, pilotun bu gerekliliklere uyduğu konusunda tatmin olması için pilotun anlamlı bir tur zamanı atmaması gerek. Bu da pilotun turunu iptal etmesi anlamına geliyor."

Alonso'nun hakemler tarafından görüşmeye çağrıldığı haberi yayılmadan önce, Alonso bugünkü performansını övmüştü. 

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521, Esteban Ocon, Alpine A521

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

DAZN F1'e konuşan Alonso: "Gerçek şu ki çok mutluyum. Muhtemelen bu sezonun en iyi cumartesi günüydü. Bizim için rekabetçilik anlamında sezonun en iyi yarışı olan Sochi'den buraya geldik ve burada da iyi hissettim."

"Neredeyse ıslak olan koşullarda her zaman dördüncü, beşinci, ya da altıncı oluyorduk ve bugün de son bölüme kaldık. Normalde son bölümde dokuzunculuğa ya da o sıralara düşerdik."

"Hamilton'ın cezasıyla birlikte 5. başlayacağız ve temiz taraftan start alacağız. Ayrıca ikinci bölümden orta hamurlarla çıktık yani iyi bir cumartesi günüydü. Yarın işi nasıl bitireceğimizi görelim." ifadelerini kullandı. 

Alonso'nun hakemlere çağrılması, İspanyol pilotun FIA'nın kararlarının istikrarsız olduğunu söylemesinin ardından geldi. 

Lando Norris'in Rusya'da pit girişindeki beyaz çizgiyi geçmesine rağmen ceza almaması ve aynı ihlalden dolayı Yuki Tsunoda'nın Avusturya'da ceza almasının ardından konuşan Alonso, F1'de farklı kişiler için farklı kurallar olduğunu söylemişti ve “Bakalım pit girişinde beyaz çizgiyi kesen bir sonraki kişi nereli olacak ve hangi cezayı alacak.” ifadelerini kullanmıştı. 

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