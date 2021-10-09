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Formula 1 / Türkiye GP Röportaj

Norris, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Ekleyen:
, Editör

McLaren pilotu Lando Norris, Türkiye GP hafta sonunda Motorsport.com Türkiye direktörü Cihangir Perperik'in sorularını yanıtladı.

Norris, Motorsport Türkiye'ye konuştu!

Norris, pistte kendini geçen seneye göre nasıl hissettiği sorusuna, "Bence pist, geçen seneki durumuna göre 5-6 saniye daha hızlı bir durumda."

"Pit yolundan çıktığınız anda pistte çok farklı bir his vardı, böylece geçen sene olan her şeyi unutuyorsunuz çünkü her şey çok değişmiş. Geçen senekine göre daha karmaşık değil, ancak hâlâ çok karmaşık çünkü her şey normale dönmüş."

İngiliz genç yetenek, Rusya GP'sinde aldığı pole pozisyonu ile F1 kariyerindeki ilk pole pozisyonunu almıştı. Bu gidişatını devam ettirmesi, hatta yarış kazanması için yağmura ihtiyaç duyup duymadığı sorusunu yanıtlayan Norris, "Evet. Ben hâlâ bizim tamamen kuru zeminde o kadar hızlı olduğumuzu düşünmüyorum, Mercedes ve Red Bull kesinlikle daha hızlılar."

"Bizim de şansımız var, ancak bir sürücü olarak en büyük farkı yağmurda yaratırsınız, her ne kadar bizden daha hızlı araçlar olsa da. Eğer bir fırsat daha yaratmak istiyorsak, bunu tamamen kuru bir zeminde yapmamız zor, ama Rusya'daki gibi geçiş koşullarında yapmamızın mümkünatı daha fazla. 

McLaren'in, hafta sonu boyunca güçlü gözüken Ferrari, Red Bull ve Mercedes'e göre nerede olduğu sorusunu yanıtlayan İngiliz pilot, "Alpine'in her iki aracı birden bugün çok hızlı gözüktüler. Ben bugün iyi bir tur atabildim, Daniel ise biraz daha zorlanmış gibi duruyordu, ancak iki Alpine aracı da inanılmaz hızlılardı."

"Emin değilim, belki en iyi beşinci araç biziz. Çok uzakta değiliz, Alpine bize çok yakın. Ferrari ise bir adım önde gibi duruyor. Charles benden 0.6 - 0.7 saniye daha hızlı bir tur attı. Bu nedenle bu hafta sonu onların, bize göre çok daha hızlı olduğunu söylememiz lazım. Ancak yarın neler olacak göreceğiz." yanıtını verdi.

2020'de yapılan yarış COVID-19 önlemleri nedeniyle seyircisiz koşulmuştu, ancak bu seneki yarışta seyirciler de yer alacak. Türk taraftarlar hakkında konuşan Norris, "Bence genel olarak taraftarların katılımı büyük bir fark yaratıyor. İnsanların tribünlerde olması çok önemli bir şey. Her ne kadar biz sürücüler olarak yarışıyor olsak da, aracı sürmekle görevli olsak da, taraftarların olduğu bir F1 yarışına gelmek kesinlikle çok daha iyi bir duygu."

"Her şeyi daha heyecanlı kılıyor, kesinlikle daha güzel bir his. Geçen sene burada taraftarlar var mıydı? Yoktu sanırım. Bu nedenle bu, Türk taraftarlarla olan ilk deneyimim olacak."

"Şu ana kadar, dün pisti yürüdüğüm anda bile hakem noktalarında bulunan görevliler benden imza veya fotoğraf çekilmemi istediler.Çok iyi insanlar gibi duruyorlardı. Yarışı görmeyi seviyorlar, bu da bizim açımızdan güzel bir şey. Önümüzdeki iki günü de gördükten sonra daha net bir şey söyleyebileceğimden eminim." yanıtını verdi.

Son olarak İstanbul Park'ı takvimde bir daha görmek isteyip istemeyeceği sorusunu yanıtlayan Norris, "Evet. Geçen seneki yarış çok heyecan vericiydi, bu sene neler olacağını da göreceğiz."

"Burası çok iyi bir pist, inişleri ve çıkışları olan bir pist. Kendine özgü bir pist. Son birkaç senede takvimde yer alan yeni pistler, bazı açılardan aynıymış hissiyatı veriyor. Bunlar çok düz ve çok fazla kaçış alanı olan pistler. Bu pist ise biraz daha eski tip bir pist, bazı virajların doğaları nedeniyle, bu nedenle hissiyat daha farklı ve ben de buraya geri gelmek isterim." dedi.

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