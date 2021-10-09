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Formula 1 / Türkiye GP Sıralama turları raporu

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

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Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarındaki en hızlı isim Mercedes pilotu Lewis Hamilton olurken, Hamilton'ın alacağı 10 sıra grid cezası nedeniyle pole pozisyonunda takım arkadaşı Valtteri Bottas olacak.

Türkiye GP: Hamilton en hızlısı, Bottas pole pozisyonunda!

Üçüncü sıralama seansı:

İlk iki seansın aksine sürücüler, güneşin de ortaya çıkması ile beraber, tekli turlar atmak üzerine piste çıktılar. İlk turların ardından liderlik, 1.23.071'lik turu ile Bottas'ın olurken, Hamilton 1.23.093 ile ikinci sırada yer aldı. Verstappen ise 1.23.298 ile üçüncü sırada yer aldı.

Hamilton, pitlere döndükten hemen sonra yeniden piste çıktı ve turlamaya başladı. Bu turunda Hamilton, 1.22.868'i yakalayarak liderliği ele geçirdi.

Son turlarda AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, ilk sektörde mor sektör zamanı ile gelmiş olsa da Hamilton, son turunda ilk sektörde de en hızlı olan isim oldu. Diğer isimlerin de Hamilton'ın turunu yakalayamaması ile beraber Hamilton, seansın en hızlı ismi oldu.

Cuma günü içten yanmalı motorunda değişiklik yapılması nedeniyle Hamilton, 10 sıra grid cezası aldı ve yarınki yarışa 11. sırada başlayacak. Bu da, Hamilton'ın takım arkadaşı Bottas'ın yarın ilk sıradan başlayacağı anlamına geliyor. Bottas'ın yanında ise Verstappen olacak.

Leclerc, inanılmaz bir son tur atarak dördüncü sırayı elde etti ve yarınki yarışa üçüncü sırada başlama hakkını elde etti. Gasly seansı beşinci sırada tamamlarken, iki kez dünya şampiyonu Alpine pilotu Fernando Alonso, inanılmaz performansı ile altıncı sırayı aldı.

Perez yedinci olurken, Norris sekizinci, Stroll dokuzuncu ve Tsunoda 10. sırada yer aldı. Yarınki yarışa bu gruptan sadece Tsunoda, yumuşak lastik ile, diğer pilotlar ise orta hamur lastikle yarışa başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 8 1'22.868     231.896
2 Finland Valtteri Bottas 6 1'22.998 0.130 0.130 231.533
3 Netherlands Max Verstappen 6 1'23.196 0.328 0.198 230.982
4 Monaco Charles Leclerc 8 1'23.265 0.397 0.069 230.790
5 France Pierre Gasly 6 1'23.326 0.458 0.061 230.621
6 Spain Fernando Alonso 6 1'23.477 0.609 0.151 230.204
7 Mexico Sergio Perez 6 1'23.706 0.838 0.229 229.574
8 United Kingdom Lando Norris 6 1'23.954 1.086 0.248 228.896
9 Canada Lance Stroll 6 1'24.305 1.437 0.351 227.943
10 Japan Yuki Tsunoda 6 1'24.368 1.500 0.063 227.773
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İkinci sıralama seansı:

Sürücülerin çoğunluğu anında piste çıktılar ve orta hamur lastikler ile turlamaya başladılar. Pist koşulları, ilk seansa kıyasla daha stabil olsa da bir takım hatalar izledik.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son virajda spin atarken, Williams pilotu George Russell ise son turunda kontrolü kaybederek kontra verdi ve dışarı taştı. Aston Martin pilotu Lance Stroll ise son turunda ilk virajda blokaj yaparak dışarı taştı.

Seansta açılışı yapan Mercedes pilotu Valtteri Bottas, 1.24.142 ile geçici olarak liderliği aldı. Bu turun hemen ardından Verstappen, 1.24.002 ile yeni lider olsa da Hamilton, şampiyonadaki rakibine cevabını 1.23.595 ile vererek liderliği ele geçirdi.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel, 11. sırada elenirken, Alpine pilotu Esteban Ocon 12. oldu, son turunda hata yapan Russell ise 13. sırada yer aldı.

Sürücülerin tamamı sürekli olarak pistte turlamaya devam ettiler. Sadece Tsunoda ve Schumacher'in yumuşak lastikle çıktığı seansta Japon pilot bir sonraki seansa geçerken, Alman pilot 14. sırada finiş gördü.

Yarışa son sıradan başlayacak olan Sainz, tek tur attı, bu turda da takım arkadaşı Leclerc'e, Monacolu pilotun son turunda hava koridoru sağladı ve 15. sırada elendi.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 9 1'23.082     231.299
2 Finland Valtteri Bottas 10 1'23.579 0.497 0.497 229.923
3 Netherlands Max Verstappen 9 1'23.732 0.650 0.153 229.503
4 France Pierre Gasly 8 1'23.817 0.735 0.085 229.270
5 Spain Fernando Alonso 8 1'23.914 0.832 0.097 229.005
6 Mexico Sergio Perez 8 1'23.961 0.879 0.047 228.877
7 Monaco Charles Leclerc 10 1'24.015 0.933 0.054 228.730
8 Japan Yuki Tsunoda 8 1'24.054 0.972 0.039 228.624
9 Canada Lance Stroll 8 1'24.601 1.519 0.547 227.146
10 United Kingdom Lando Norris 9 1'24.642 1.560 0.041 227.036
11 Germany Sebastian Vettel 9 1'24.795 1.713 0.153 226.626
12 France Esteban Ocon 8 1'24.842 1.760 0.047 226.501
13 United Kingdom George Russell 8 1'25.007 1.925 0.165 226.061
14 Germany Mick Schumacher 8 1'25.200 2.118 0.193 225.549
15 Spain Carlos Sainz Jr. 1        
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İlk sıralama seansı: 

Yağmurun geldiği seansta sürücüler, kuru zemin koşullarında atabilecekleri tek turu göz önüne alındığında anında piste çıktılar ve sürekli olarak tur attılar. Adeta küçük bir tur atma yarışı izlediğimiz ilk seansta yağmur, takımların beklediği kadar sert olmadı. 

Pist, üçüncü antrenmanlardan kalan belirli ıslak parçalara sahipti ve hava koşullarının da soğuk olması ile beraber pilotlar lastik ısıtmakta çok zorlandılar. 

Pek çok isim turları boyunca ya dışarı taştı, ya da spin attı. AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, ilk virajda spin atarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldu. Aynı zamanda şampiyona ikinci sırada yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen de ilk virajda spin atan isimlerden biri oldu. Haas pilotu Nikita Mazepin, seans boyunca iki kez ilk virajda spin atarken, Ferrari pilotu Carlos Sainz da ilk virajda spin atan bir diğer isim oldu.

Şampiyona lideri Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk virajda kontra verdikten sonra beşinci virajda da pist dışına çıktı, aynı şekilde Sainz da beşinci virajda sorun yaşayan bir diğer isim oldu.

McLaren pilotu Lando Norris, 1.28.079 ile açılışı yaparak liderliği aldı, ardından Hamilton 1.27.085 ile liderliğe yükseldi. Yağmur yağmaya devam etse de pist de gelişmeye devam etti. Seansın sonuna doğru zayıflayan yağmur, etkisini kaybetti.

Hamilton ise attığı 1.24.585'lik turu ile beraber ilk seanstaki liderliği aldı. Özellikle arka sıralarda verilen mücadelenin de etkisi ile Haas pilotu Mick Schumacher, ikinci seansa geçiş yapmayı başarırken McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Sainz'ın son turunun ardından ilk seansta elendi.

Elenen diğer isimler ise Latifi, Giovinazzi, Raikkonen ve Mazepin oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom Lewis Hamilton 11 1'24.585     227.189
2 Netherlands Max Verstappen 10 1'24.592 0.007 0.007 227.170
3 France Pierre Gasly 10 1'24.704 0.119 0.112 226.870
4 Monaco Charles Leclerc 12 1'24.869 0.284 0.165 226.428
5 Mexico Sergio Perez 10 1'24.963 0.378 0.094 226.178
6 Finland Valtteri Bottas 11 1'25.047 0.462 0.084 225.955
7 United Kingdom Lando Norris 10 1'25.138 0.553 0.091 225.713
8 Spain Fernando Alonso 10 1'25.174 0.589 0.036 225.618
9 Spain Carlos Sainz Jr. 12 1'25.177 0.592 0.003 225.610
10 Japan Yuki Tsunoda 10 1'25.409 0.824 0.232 224.997
11 United Kingdom George Russell 12 1'25.417 0.832 0.008 224.976
12 France Esteban Ocon 10 1'25.422 0.837 0.005 224.963
13 Canada Lance Stroll 9 1'25.511 0.926 0.089 224.728
14 Germany Mick Schumacher 11 1'25.555 0.970 0.044 224.613
15 Germany Sebastian Vettel 10 1'25.787 1.202 0.232 224.005
16 Australia Daniel Ricciardo 10 1'25.881 1.296 0.094 223.760
17 Canada Nicholas Latifi 10 1'26.086 1.501 0.205 223.227
18 Italy Antonio Giovinazzi 11 1'26.430 1.845 0.344 222.339
19 Finland Kimi Raikkonen 11 1'27.525 2.940 1.095 219.557
20 Russian Federation Nikita Mazepin 10 1'28.449 3.864 0.924 217.264
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