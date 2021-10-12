Alonso: "Şans bu yıl bizden yana değil"

Alpine pilotu Fernando Alonso, harika bir sıralama turları geçirmesinin ardından pazar günkü yarışa beşinci sıradan başladı. Fakat Pierre Gasly'nin kendisine çarpmasıyla geriye düştü ve ardından Mick Schumacher'le temas yaşadı.

En geriye düşen Alonso, zaman cezasıyla da beraber hafta sonunu puansız kapattı.

Alonso şöyle konuştu: "Maalesef iki temas vardı ve tüm bunlar yarışımı mahvetti. İlk virajda Gasly arada kaldı ve aracımın arkasına çarptı."

"Ayrıca dördüncü virajın girişinde aracına çarptığım için Mick'ten de özür dilemem gerekiyor."

"Bugün şanssızdım, harika başlangıç pozisyonumuzdan faydalanamadığım için üzgünüm."

"İlk birkaç turda ön kanadım biraz hasar aldı. Sonrasında trafikteydik ve geçiş yapmak imkansızdı. DRS olmadan geçiş yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ki bu sistemi bu yüzden yıllar önce getirdiler."

"Başta lastikler olmak üzere pek çok şeye zarar verdiğimiz bir grup içerisindeydik. Fakat yarış böyle bir şey."

Mick Schumacher, Haas VF-21, Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Dün de söylediğimiz gibi ne zaman önden başlasak hep kötü bir şansımız oluyor. Arkadan başladığınızda ise sarı bayrak olmuyor, güvenlik aracı olmuyor ve hiçbir şey olmuyor. Bu açıdan sıkıcı bir yarıştı. Umarım bundan sonraki yarışlarda üst sıralarda yer alırız ve şanslı oluruz."

"Pierre ile olan olayı görmedim, o yüzden yorum yapmayacağım. Fakat beş saniye cezası verdiler ve ne karar verilerse versinler sorun değil."

"İlk birkaç turda hepimiz, görüşün çok düşük olduğu bir gruptaydık. Mick'le savaşırken içeri girdim, beni görmedi ve dokunduk. Beş saniye cezası aldım ve bu, anlaşılabilir bir şey. Çünkü yükselmeye çalışıyordum ve orası geçiş yapmak için en iyi yer değildi. Fakat bir boşluk gördüm ve girebileceğimi düşündüm. Sonunda spin attı ve ceza aldım, bunu hak ettim."

"Bu tarz yarışlar bir piyango gibidir. Burası motor değiştirmek için güzel bir yer olabilirdi ya da hava durumunu görünce öyle düşündü. Fakat ilk beşe girdiğinizde, değiştirmiyorsunuz."

"Bunun bir piyango yarışı olacağını biliyorduk ve bu yıl piyango oynadığımızda, hiçbir rakamımız tutmuyor. Sanırım ve umarım şansımızı önümüzdeki yıl için biriktiriyoruzdur."

Alonso, sözlerini şöyle noktaladı: "Bugün şanssızdım, harika başlangıç pozisyonumuzdan faydalanamadığım için üzgünüm. Takım en azından bir puan aldı ve Austin'de telafi etmeye çalışacağız. Umarım orada şanslı oluruz."

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images