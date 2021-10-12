Ocon: "Bir tur daha olsa lastiğim patlardı"

Alpine pilotu Esteban Ocon, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde, tüm yarışı pit stop yapmadan tamamladı.

Yarışın sonunda artık ön lastikleri tamamen bitmişti ve arkadaki isimlerden tur başına yedi saniye yavaştı.

Yine de Ocon, damalı bayrağı görmeyi başardı ve 10. olarak hafta sonunu bir puanla kapattı.

Yıllar sonra bir yarışı pit stopsuz şekilde tamamlayan ilk sürücü olan Ocon, eğer bir tur daha olsaydı lastiğinin patlayacağını söylüyor.

Alpine pilotu, “Zor bir hafta sonu ve çok uzun bir yarıştan sonra puan kazanmak güzeldi. Şansımızı deneyip bitiş çizgisine tek bir lastik setiyle ulaşmaya çalıştık ve bu iyiydi. Bu genellikle nadiren olan bir şey."

"Kolay değildi ama lastikler dayandı ve sonunda küçük bir ödül aldık. Bu pozisyon için savaşmak zorundaydım, bu yüzden eğlenceliydi. Bir puan kazanmış olmamız güzel ve umarım bir sonraki yarışta ilerlemeye devam ederiz."

"Sadece Seb'le savaşırken 'pite girmeli miyiz yoksa devam mı etmeliyiz?' diye düşündük. O noktada gerçekten iyi bir tempom vardı, lastikler iyiydi, iyi durumdaydık ve ben de 'hadi devam edelim' diye düşündüm. Risk alıp sonunda ödül kazanmaya çalışıyoruz ve işe yaramış olsa da, sadece küçük bir ödül, yani bir puan aldık."

"Devam etme kararı aldığımızda, ön lastiğin dayanıp dayanmayacağını merak ediyorduk çünkü çok fazla hasar almıştı ve artık lastiğin yapısındaki ip, dışarıdan çok net şekilde görülebiliyordu. Bence bir tur daha olsa lastiğim patlardı. İki viraj daha olsa Giovinazzi beni geçerdi. Bu yüzden riskli bir hamleydi ama almaya değerdi. Mantıklıydı. Açıkçası karara bağlı kalmamızdan, bunun da karşılığını almamızdan memnunum."

"Fakat elbette çok zordu. Dediğim gibi muhtemelen bir tur daha olsa lastiğim patlardı. Kerblerden kaçınmaya çalışıyordum ve artık sağ ön lastiğe daha fazla hasar veremezdim."

"Giovinazzi'den yedi saniye daha yavaştım, ki bu çok büyük bir fark. Yolda kalmaya çalışıyordum ve evet, çok zordu. Bu kadar çok savaştıktan sonra böyle bir ödül almamız iyi oldu." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images