Raikkonen: "Son anlara kadar geçiş yapmak zordu"

Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen, sırama turlarını 16. ve 17. sıralarda tamamladılar.

İyi başlangıcın ardından 12. ve 13. sıralara yükselen ikili, son bölümde Daniel Ricciardo'yu geride bıraktı ve Esteban Ocon'a hızla yaklaştı. Fakat Fransız pilotu geçmek için yeterli vakitleri yoktu ve hafta sonunu 11. ve 12. sıralarda tamamlayarak, puan alamadılar.

Yarışın ardından açıklamalarda bulunan Raikkonen, pist şartları nedeniyle geçiş yapmanın zor olduğuna dikkat çekti.

Fin pilot, "Bizim için iyi bir yarış oldu fakat hiçbir şey kazanamadık."

"Şartlar iyiydi, yarış boyunca oldukça tutarlıydı ve iyi bir tempoya da sahiptik. Fakat bazılarının lastikleriyle mücadele etmeye başladığı son anlara kadar birini geçmek çok zordu."

"Puan almaya çok yaklaştık fakat bunu başarmak için yeterli tur yoktu." dedi.

Neden kuru zemin denemesi yapmadığı sorusuna Raikkonen, "Çok geçti. Pist biraz kurumuştu ve bazı yerlere kuru hatlar da vardı. Ancak pist asla yeterince kurumadı. Biri denedi mi bilmiyorum." cevabını verdi.

Giovinazzi ise yarışı Raikkonen'in hemen önünde bitirdi.

İtalyan pilot, "Puan barajına girmekten sadece bir tur uzaktaydık ve bu gerçekten çok sinir bozucu bir şey."

"Yeni lastiklere geçtikten sonra durum zordu ve yol tutuş yoktu. Sonrasında lastikler ısınmaya başladığında, duruma daha iyiydi. O noktada üç veya dört turu kaybettik. Dediğim gibi, eğer bir tur daha olsaydık puan alırdık."

"Her şeyi zora sokan sıralama turları nedeniyle arkadan başlamamıza rağmen yarış fena geçmedi."

"Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk fakat maalesef yeterli olmadı."

"Son birkaç yarışta iyi bir tempoya sahiptik ve bu yüzden Austin'deki bir sonraki yarışta yeniden puan kazanmaya odaklanacağız." dedi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images