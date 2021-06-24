Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak
Formula 1 Haberler

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Red Bull Ring yarışında arka arkaya üçüncü puanını almayı hedefliyor.

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

Fernando Alonso, son yarışlarda iyi bir tempo yakalamayı başardı ve hem Bakü hem de Fransa'da ilk sekize girerek puan aldı.

İspanyol pilot, topladığı puanlarla, takım arkadaşı Esteban Ocon'u geride bıraktı ve eski formuna dönmeye başladığının sinyallerini verdi.

Alonso, bu hafta sonu yapılacak Steiermark GP öncesi şöyle dedi: "Avusturya, tıpkı geçen hafta sonu olduğu gibi biraz daha geleneksel bir pist ve bu yüzden performans anlamında büyük farklılıkla görmeyi beklemiyoruz. Bununla beraber tüm senaryolara karşı hazırlıklı olmalıyız çünkü neler olacağını asla bilemezsiniz. Fransa'da gördüğümüz üzere lastikler herkesin beklediğinden çok daha hızlı aşındı. Ayrıca Red Bull Ring'de hava tahmin edilemez oluyor ve yarışlar genellikle her zaman çok açık oluyor. Bu yüzden doğru şekilde hazırlanmalı ve neler yapabileceğimizi görmeliyiz."

"Fransa bizim için iyi bir hafta sonu oldu. Cumartesi ve Pazar günkü performansımızın Portekiz gibi pistlerde gördüklerimizle daha benzer olduğunu gösterdik. Monako ve Bakü'de yaşadıklarımız biraz benzersizdi, bu yüzden sezonun geri kalanına güven içerisinde bakabiliriz."

"Sert lastiklerin iyi performans gösterdiği İyi bir yarış çıkardım. Orta lastiklerle attığımız ilk bölümün ardından endişelendim ama bence gridin çoğu için durum aynıydı ve bunu biraz yönetip, stratejimizi iyi şekilde planlamak zorunda kaldık. Son iki yarışta yakaladığımız momentumu devam ettirmek istiyorum, bu yüzden Avusturya'da bir kez daha puan almayı hedefleyeceğiz."

Esteban Ocon da puansız geçen son iki yarışın ardından bu hafta sonu yeniden ilk ona dönmeyi umut ediyor.

"Geçen yılki çifte Avusturya yarışı, Formula 1'e geri döndüğüm ve COVID-19 ile ilgili aradan sonraki ilk yarış olduğu için oldukça unutulmazdı. Bu sefer, geçen yıldan farklı olarak tribünlerde taraftarlarımız olacak ve bu heyecan verici. Fransa'da olduğu gibi tribünlerde taraftarlara sahip olmak, yepyeni bir atmosfer ve gerçek bir enerji yaratıyor. Bundan gerçekten zevk alıyorum ve bu hafta sonu tekrar taraftarlarımı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fransa'daki yarış nedeniyle hayal kırıklığına uğradım. Bu yarışta ritim yakalamakta epey zorlandık, özellikle sert lastiklerle attığımız ilk bölümde zorlandık. Onları yönetmek çok zordu ve bu hafta sonu benzer bir durumda olmadığımızdan emin olmak için neler yapabileceğimize bakmamız gerekiyor."

"Lastikler son yıllarda Avusturya'da önemli bir konu oldu, bu yüzden bu hafta sonu yeniden puan alabilmek için yapmamız gereken bazı çalışmalar olacak. Çok motiveyim ve mücadeleye hazırım."

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak

Önceki haber

Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

16s
2
Formula 1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

12s
3
Formula 1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

1s
4
Formula 1

Schumacher: ''Russell'la mücadele ediyordum, sonrasında takım arkadaşım beni geçti''

15s
5
Formula 1

Todt: "Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlik seviyesi çok yüksek"

14s
Son Haberler
Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor
F1

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

4dk
Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak
F1

Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak

1s
Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
F1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

1s
Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"
F1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

12s
Haug: "Mercedes hafife alınmamalı"
F1

Haug: "Mercedes hafife alınmamalı"

13s
Son Videolar
Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti 01:05:06
Formula 1
8 Haz 2021

Motorsport.com Türkiye - 2021 Azerbaycan GP Sohbeti

Formula 1: Mercedes'in 04:04
Formula 1
7 Haz 2021

Formula 1: Mercedes'in "sihirli düğmesi" nedir?

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
7 Haz 2021

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak
Formula 1

Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
Formula 1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Haug: "Mercedes hafife alınmamalı" Styrian GP
Formula 1

Haug: "Mercedes hafife alınmamalı"

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?
Formula 1 Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Schumacher: ''Russell'la mücadele ediyordum, sonrasında takım arkadaşım beni geçti''
Formula 1 Formula 1

Schumacher: ''Russell'la mücadele ediyordum, sonrasında takım arkadaşım beni geçti''

Todt: "Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlik seviyesi çok yüksek"
Formula 1 Formula 1

Todt: "Mercedes ve Red Bull arasındaki gerginlik seviyesi çok yüksek"

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes tarzı düzenlemeler, McLaren'a yardımcı oluyor

Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez"
MotoGP MotoGP

Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez"

Williams, eski takım patronu Roberts'la neden yollarını ayırdıklarını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Williams, eski takım patronu Roberts'la neden yollarını ayırdıklarını açıkladı

Son Haberler

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.