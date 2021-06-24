Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

Fernando Alonso, son yarışlarda iyi bir tempo yakalamayı başardı ve hem Bakü hem de Fransa'da ilk sekize girerek puan aldı.

İspanyol pilot, topladığı puanlarla, takım arkadaşı Esteban Ocon'u geride bıraktı ve eski formuna dönmeye başladığının sinyallerini verdi.

Alonso, bu hafta sonu yapılacak Steiermark GP öncesi şöyle dedi: "Avusturya, tıpkı geçen hafta sonu olduğu gibi biraz daha geleneksel bir pist ve bu yüzden performans anlamında büyük farklılıkla görmeyi beklemiyoruz. Bununla beraber tüm senaryolara karşı hazırlıklı olmalıyız çünkü neler olacağını asla bilemezsiniz. Fransa'da gördüğümüz üzere lastikler herkesin beklediğinden çok daha hızlı aşındı. Ayrıca Red Bull Ring'de hava tahmin edilemez oluyor ve yarışlar genellikle her zaman çok açık oluyor. Bu yüzden doğru şekilde hazırlanmalı ve neler yapabileceğimizi görmeliyiz."

"Fransa bizim için iyi bir hafta sonu oldu. Cumartesi ve Pazar günkü performansımızın Portekiz gibi pistlerde gördüklerimizle daha benzer olduğunu gösterdik. Monako ve Bakü'de yaşadıklarımız biraz benzersizdi, bu yüzden sezonun geri kalanına güven içerisinde bakabiliriz."

"Sert lastiklerin iyi performans gösterdiği İyi bir yarış çıkardım. Orta lastiklerle attığımız ilk bölümün ardından endişelendim ama bence gridin çoğu için durum aynıydı ve bunu biraz yönetip, stratejimizi iyi şekilde planlamak zorunda kaldık. Son iki yarışta yakaladığımız momentumu devam ettirmek istiyorum, bu yüzden Avusturya'da bir kez daha puan almayı hedefleyeceğiz."

Esteban Ocon da puansız geçen son iki yarışın ardından bu hafta sonu yeniden ilk ona dönmeyi umut ediyor.

"Geçen yılki çifte Avusturya yarışı, Formula 1'e geri döndüğüm ve COVID-19 ile ilgili aradan sonraki ilk yarış olduğu için oldukça unutulmazdı. Bu sefer, geçen yıldan farklı olarak tribünlerde taraftarlarımız olacak ve bu heyecan verici. Fransa'da olduğu gibi tribünlerde taraftarlara sahip olmak, yepyeni bir atmosfer ve gerçek bir enerji yaratıyor. Bundan gerçekten zevk alıyorum ve bu hafta sonu tekrar taraftarlarımı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fransa'daki yarış nedeniyle hayal kırıklığına uğradım. Bu yarışta ritim yakalamakta epey zorlandık, özellikle sert lastiklerle attığımız ilk bölümde zorlandık. Onları yönetmek çok zordu ve bu hafta sonu benzer bir durumda olmadığımızdan emin olmak için neler yapabileceğimize bakmamız gerekiyor."

"Lastikler son yıllarda Avusturya'da önemli bir konu oldu, bu yüzden bu hafta sonu yeniden puan alabilmek için yapmamız gereken bazı çalışmalar olacak. Çok motiveyim ve mücadeleye hazırım."

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images