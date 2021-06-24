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Formula 1 Haberler

Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP'de pilot hakemlik yapan Emanuele Pirro, bu hafta sonu pilot hakemlik yapacak.

Steiermark GP'de pilot hakem Pirro olacak

Red Bull Ring geçen yıl iki Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı ve bu yıl da yine arka arkaya iki yarışa ev sahipliği yapacaklar.

FIA dün, pist ve hafta sonuyla ilgili ilk bilgileri yayınladı. Bu bilgiler arasında DRS bölgelerinin uzunluğu ve pilot hakemlik yapacak isim gibi konular da yer aldı.

Yapılan açıklamaya göre Steiermark GP hafta sonunda üç DRS bölgesi olacak ve bunlardan ilkinin algılama noktası 1. virajdan 160 metre önce, aktivasyon noktası ise 1. virajdan 102 metre sonra olacak.

İkinci DRS algılama noktası 3. virajdan 40 metre önce, aktivasyon noktası ise 3. virajdan 100 metre sonra olacak.

Son DRS algılama noktası ise 10. virajdan 120 metre önce ve aktivasyon noktası ise 10. virajdan 106 metre sonra olacak.

Ayrıca FIA, bu hafta sonu yapılacak yarışta pilot hakemin eski F1 sürücüsü Emanuele Pirro olacağını açıkladı. Pirro, bu yıl Bahreyn'de bu görevi üstlenmişti.

Bu yıl Pirro'nun yanı sıra Tom Kristensen, Derek Warwick, Vitantonio Liuzzi, Enrique Bernoldi ve Yannick Dalmas pilot hakemlik görevini üstlenmişti.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro

 

 

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