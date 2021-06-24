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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Red Bull'da herkes çok iyi anlaşıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Red Bull'daki herkesin çok iyi anlaştığını söyledi ve takımından övgüyle bahsetti.

Verstappen: "Red Bull'da herkes çok iyi anlaşıyor"

Red Bull, Avusturya'da gerçekleştirilen yarışta Mercedes'e kıyasla doğru stratejiyi seçti ve galibiyete ulaşmayı başardı.

Avusturyalı ekip, bu yıl pist üstündeki güçlü performansının yanı sıra, pit stoplarda oldukça iyi görünüyor ve aynı zamanda stratejik anlamda da doğru hamleler yapıyor.

Avusturya GP öncesi açıklamalarda bulunan Verstappen, Fransa'daki galibiyetini şöyle değerlendirdi: "Fransa inanılmaz bir hafta sonuydu. Pole pozisyonunu almak her zaman için iyi hissettiriyor. Fakat kazanmak büyük bir sonuçtu. Bundan çok memnunum. Strateji yarışını kazandım."

"Umarım bunu, sezonun kalanında da sürdürebiliriz. Pistteki ve fabrikadaki herkes tam gaz çalışıyor. Bu yıl daha fazla yarış kazanmak için zorlamaya devam etmeliyiz."

"Paul Ricard'da bu kadar güçlü olmayı beklemiyorduk çünkü Mercedes burada her zaman çok güçlü oldu. Her yarış hafta sonunun rekabet anlamında çok farklı olduğunu görüyoruz ve piste çıkana kadar nerede olduğunuzu asla bilemiyorsunuz."

"Diğerlerinin neler yapabileceğini asla bilemezsiniz, bu yüzden böyle bir sonuç beklemiyorduk ama bu, aldığımız başarıyı daha da keyifli hale getirdi. Büyük bir takım çalışmasıydı. Herkesin birlikte çok iyi şekilde çalıştığını görebilirsiniz ve burada harika bir takım var."

Verstappen, Red Bull Ring beklentilerini ise şöyle açıkladı: "Avusturya'yı sabırsızlıkla bekliyorum çünkü burası kendi ülkemdeki bir yarış gibi ve [bu pistte] iki yarış olması, bunu daha da iyi hale getiriyor. Burada yarışmak her zaman için harika ve geçmişte Red Bull Ring'de hep iyi sonuçlar aldık."

"Yine de bu, hiçbir şeyi garanti etmiyor. Aracı tekrar piste özgü şekilde ayarlamalı, koşulları en iyi şekilde tespit etmeli ve yaşananlara tepki vermeliyiz. Havanın nasıl olacağını bilmiyorum ama eminim yine yakın olacak. Bunu oraya gidince öğreneceğiz ve umarım iki güzel hafta sonu geçirebiliriz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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