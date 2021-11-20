Alonso: "Planımız sıralama turlarında son bölüme kalmak"

Fernando Alonso, cuma günü Katar'da gerçekleştirilen antrenman seanslarında ilk ona girmeyi başaramadı. 40 yaşındaki sürücü, ilk antrenman seansında sert lastikle attığı turun ardından 17. en iyi zamanı yaparken, ikinci seansta 12. sırada kendisine yer buldu.

İspanyol pilot, günün ardından verdiği demeçte, performans hakkında bir şey söylemekten kaçınsa da, hedeflerinin sıralama turlarında son bölüme kalmak olduğunu belirtti.

Alonso, "Bu, gerçekten sürüş yapması çok güzel bir pist. Burayı gerçekten çok sevdim ve viraj kombinasyonlarının, Formula 1 aracını sürmenin keyfini çıkarmanızı sağladığını söyleyebilirim."

"Genel olarak harika bir cuma günüydü, attığım her turdan oldukça keyif aldım."

"Yol tutuş seviyesi, özellikle ikinci antrenman seansında çok iyiydi ve aracımız, her iki seansta da iyi performans gösterdi."

"Yarın neler yapabileceğimizi göreceğiz ancak bu gece elimizdeki tüm verilere bakmamız gerekiyor."

"Genel olarak mutluyum ve planımızın sıralama turlarında son bölüme kalmak olacak." dedi.

Alpine şu anda şampiyonada beşinci sırada yer alıyor ancak AlphaTauri ile aynı puana sahipler ve İtalyan ekip, cuma günü çok iyi bir tempo yakaladı.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images