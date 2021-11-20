Vettel: "Sıralama turlarında sağlam bir iş çıkarmamız gerekiyor"

Aston Martin pilotları, ilk seansta ilk ona girseler de, ikinci seansta geride kaldılar ve ilk ona giremediler.

Sebastian Vettel, günün ardından şöyle konuştu: "Bugün, benim açımdan iyi bir gündü ancak bu noktada nerede olduğumuzu söylemek gerçekten çok zor çünkü herkes hâlâ pisti anlamaya çalışıyor."

"Odaklanmak ve ritim yakalamak biraz vakit alıyor ancak sürüş yapması çok eğlenceli bir pist olduğunu söyleyebilirim."

"Tek turdaki hızımızdan o kadar memnun değilim, ayrıca trafik temiz turlar atmamızı zorlaştırdı ancak üçüncü antrenmanda, bunun üzerinde daha fazla çalışmak adına biraz daha vaktimiz olacak."

"Cumartesi günü herkes sıralama turlarında mükemmel bir tur atmayı hedefliyor olacak. Yine de bunu sadece bazıları başarabilecek."

"Ben de onlardan birisi olmayı umuyorum çünkü geçiş yapmak çok zor olacağı için, gridde iyi bir konum elde etmek, nihai sonuç üzerinde önemli bir rol oynayacak."

İlk seansta hidrolik sorunu yaşayan Lance Stroll ise hafta sonu hakkında umutlu konuştu.

"Pist çok iyi bir düzene sahip ve bu onu keyifli hale getiriyor. Aslında bugün çok eğlendim. İlk seansta yaşadığımız hidrolik sorunu bize çok fazla pist üstü zamanına mâl olmadı ve ikinci seansta araç gayet iyiydi."

"Cumartesi bir başka gün olacak ama rekabetçi bir hafta sonu geçireceğimiz konusunda ümitliyim. Hedefimiz kesinlikle üçüncü bölüme kalmak. Eğer iyi bir sıralama turları geçirirsek, yarışta da güçlü olabiliriz."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, in the pits Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images