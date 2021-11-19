Norris: "Yarışta çok kötü olacağımızı düşünmüyorum"

Losail'de ışıklar altında gerçekleşen ikinci antrenman seansı, sıcaklık ve koşullar açısından, sıralama turları ve Pazar günkü yarış için daha gerçekçiydi.

McLaren pilotu Lando Norris, yılın genelinin aksine güçlü bir cuma günü geçirdi ve 0.484 saniye geride beşinci olarak cumartesi günü öncesinde umut verici bir başlangıç yapmış oldu. Takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise yarım saniye geride on dördüncü sırada yer aldı.

Norris, "Oldukça düzgün bir gündü, aracın dengesi kesinlikle doğruydu."

"Buraya, pistin ve virajların türü nedeniyle, olduğundan daha fazla problemlerle geliriz diye düşünüyorduk ama beklediğimizden daha iyi başladık. Daha sonra standart bir ilerleme kaydettik, yani hafta sonuna kesinlikle iyi başladık ve iyi bir gündü. Hız oldukça makul görünüyor, bu yüzden yarın için heyecanlıyım." dedi.

Hızın, farklı lastikte ve uzun mesafede nasıl olduğu sorusuna, "Uzun mesafeden emin değilim, ilk antrenmanda bazı problemler oldu ve bu yüzden uzun mesafe süremedik."

"İkinci antrenman, yüksek yakıtla ilk denemem oldu ve nasıl olduğundan emin değildim. Ancak az yakıtla hızımız oldukça makuldü ve bence sert, orta ve yumuşak lastiklerin tamamı oldukça kabul edilebilir. Diğerlerinden biraz daha fazla zorlandık ama hepsinde yeterince iyi bir pozisyondayız. Yani ne olursa olsun yarışta çok kötü olacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Norris ayrıca, "Rüzgar çok zorlaştırıyor, oldukça rüzgarlı."

"Çıktığımız hızlarda küçük bir rüzgar oldukça fark yaratabilir. Burada sahip olduğumuz bordürler, normal bir FIA bordürü ama bu sabah benim ve ikinci antrenmanda da diğerlerine yaptığı gibi araca oldukça kolay hasar verebilir. Oldukça maliyetli olabilir, bu yüzden doğru iş yapmak, her şeyden ziyade rüzgar yüzünden zor." diye ekledi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images