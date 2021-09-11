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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Alonso: "Mükemmel bir tur çıkaramadım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, sırlama turlarında temiz bir tur atmakta zorlandığını düşünüyor.

Alonso: "Mükemmel bir tur çıkaramadım"

Alpine pilotlarının her ikisi de sıralama turlarının ikinci bölümünde elenirken, Fernando Alonso 13., Esteban Ocon ise 14. oldu.

Alonso seansın ardından şöyle konuştu: "İkinci bölümdeki ilk turumda yaşananlar bir üzüntü vericiydi çünkü bugün çok fazla tur atma şansımız yoktu. Çok kısa bir gündü ve ilk virajda ön tarafı kilitledim ve fırsatı kaçırdım. Sonunda sadece tek bir şansım kaldı. Sanırım iyi bir tur atmayı denedim, elbette bazı yerlerde gelişmek mümkündü fakat yapamadık. Bugün mükemmel bir tur atamadım. Bakalım yarın toparlanabilecek miyiz?"

"Bence burada sprint yarışı daha zor olacak. Doğruyu söylemek gerekirse ilk turun ardından geçiş yapmak zor olacak ve ilk birkaç viraj Silverstone'a kıyasla çok dar. Yani burada kaç geçiş olur bilmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve tabii ki bizim de dikkatli olmamız lazım. Çılgınca bir şey yapamayız ve cumartesi günü yarış dış kalmayı göze alamayız. Bu, pazar için çok kötü olur."

Neden tempo bulamadıkları sorusuna Alonso, "Farklı hafta sonu formatı nedeniyle daha az tur attık ve bu da etkili oldu. İkinci bölüme kaldık ama dediğim gibi ilk denememde hata yapınca sadece bir deneme yapabildim. Birkaç ondalık daha bulabilsem son bölüme kalmam mümkün olabilirdi." cevabını verdi.

Ocon ise şunları ekledi: "Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşadım çünkü son bölüme kalamasak bile yapabileceğimiz daha fazla şey olduğunu hissediyorum. Biraz daha yukarılarda olabilirdik."

"Fernando ile çok yakınız, aramızda 0.1 saniye bile yok. Bu, bir kez daha araçtan maksimumu çıkardığımızı gösteriyor. Üçüncü bölüme kalamamak hayal kırıklığı yaratsa da geri dönme şansımız var çünkü normal bir formatta değiliz. Bu açıdan yarınki startta pozisyon kazanmaya çalışacağız."

"Sprint yarışına gelirsek, bulunduğumuz yer göz önüne alındığında agresif olmalıyız çünkü bu kez puan barajı içerisinde değiliz. Bu yüzden Grand Prix'den önce ilk ona girmemiz gerekiyor."

Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521, Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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