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Formula 1 Belçika GP

Arrivabene: "Verstappen'in Spa'daki şapkası papaya rengindeydi!"

Eski Ferrari takım patronu Maurizio Arrivabene, Max Verstappen'in geleceğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunurken, Hollandalı pilotun McLaren'a transfer olma ihtimaline de kapıyı açık bıraktı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Belçika Grand Prix'sinde Max Verstappen, güvenlik gerekçesiyle kullanılmayan 'Macarena' arka kanadına rağmen Red Bull RB22 ile podyuma çıkmayı başardı.

Dört kez dünya şampiyonu olan Hollandalı pilot, Charles Leclerc'in sanal güvenlik aracı sayesinde avantajlı pit stop yapmaması halinde ikincilik için Ferrari pilotuyla mücadele edebileceğini ifade etmişti.

Verstappen, genel olarak hafta sonunu Red Bull adına olumlu değerlendirirken, sert hamur lastiklerle yarış temposunun takımın en büyük zayıflığı olduğunu söylemişti.

Kısa süre önce Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen, Hollandalı pilotun Red Bull ile 2028 sezonunun sonuna kadar devam eden sözleşmesine sadık kalmayı planladığını açıklamıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Ancak eski Ferrari takım patronu Maurizio Arrivabene, Verstappen'in geleceği konusunda son sözü her zaman kendisinin söyleyeceğini düşünüyor.

Sky İtalya'da yayınlanan Race Anatomy programına konuk olan Arrivabene, Verstappen'in McLaren'a transfer olabileceği yönündeki iddialara göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Verstappen mi? Şapkasına dikkat edin: Rengi normal bir turuncudan ziyade papayaydı, buna dikkat etmek lazım!"

McLaren'ın kurumsal rengi olan papaya rengine gönderme yapan Arrivabene, Verstappen'in kariyerinde tüm kontrolün kendi elinde olduğunu savundu.

"Bence Max, takım içinde ortalığı biraz karıştıran, gelişmeleri izleyen, ardından baskı kuran ve kendisine yeni yollar açan biri."

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