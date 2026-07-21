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Formula 1 Belçika GP

McLaren, Hypercar programında önemli eşiği geçti: Dynisma simülatörü kuruldu

Dünyanın önde gelen motorsporları simülatör üreticilerinden Dynisma, McLaren'ın 2027 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası Hypercar programı için geliştirilen DMG-1 simülatörünün kurulumunu tamamladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
McLaren Hypercar prototype

McLaren Hypercar prototype

Fotoğraf: Nikolaz Godet

Dünyanın önde gelen motor sporları simülatör üreticilerinden Dynisma, DMG-1 sürücü simülatörünü McLaren Teknoloji Merkezi'nde kurarak takıma teslim etti.

McLaren'ın MCL-HY isimli Hypercar aracı için kullanılacak sistem; araç geliştirme, pilot hazırlığı ve mühendislik değerlendirmelerinde görev alacak.

Şirket tarafından 'en gerçekçi simülasyon ortamlarından biri' olarak tanımlanan DMG-1, pistte yapılacak testlerden önce aracın geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak.

Dynisma, Formula 1, Formula 2, WEC, IMSA ve Formula E dahil olmak üzere dünyanın en üst düzey motor sporları serilerinde kullanılan simülatörleri üreten en güvenilir şirketlerden biri olarak gösteriliyor.

Şirketin teknolojisini kullanan takımlar arasında Dallara, Alpine F1 ve Cadillac F1 de yer alıyor.

McLaren Hypercar Programı Başkanı James Barclay, yeni simülatörün takım için büyük önem taşıdığını söyledi.

Barclay, "Hypercar programımızı geliştirmeye devam ederken, Dynisma'nın sunduğu yetenek ve doğruluk seviyesine sahip özel bir simülatöre erişebilmek mühendislik ve pilot ekiplerimiz için çok önemli bir kazanım."

"Yüksek kaliteli simülasyon sayesinde öğrenme sürecimizi hızlandırabiliyor, geliştirme yönlerini çok daha verimli şekilde değerlendirebiliyor ve pist testlerimize en iyi şekilde hazırlanabiliyoruz."

"Bu sistemin sağladığı gerçek dünya ile simülasyon arasındaki yüksek uyum, testlerde ve yarışlarda yapacağımız çalışmalara büyük güven kazandıracak."

Dynisma CEO'su Graeme Cook ise DMG-1'in üst düzey motorsporlarında kendini kanıtlamış bir platform haline geldiğini belirtti.

"McLaren Hypercar Takımı'nın FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası Hypercar programını geliştirirken onlara destek vermekten gurur duyuyoruz."

"Günümüzde yüksek doğrulukta simülasyon modern motor sporlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Takımlar, simülatör ortamlarında her zamankinden daha fazla gerçekçilik ve pist verileriyle uyum bekliyor."

"DMG-1, üst düzey motor sporlarında güvenilirliğini kanıtlamış bir platform haline geldi. Programın geliştirilmesi boyunca McLaren'ın bu sistemin sunduğu imkânlardan en iyi şekilde faydalanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz."

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