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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi, sıralama turlarında 10. olmasının ardından sonuçtan memnun görünüyor.

Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"

Antonio Giovinazzi, Zandvoort'ta sürpriz yaparak ilk ona girmeyi başarmıştı ve Monza'da, kendi seyircisinin önünde bir kez daha ilk ona girdi.

Sprint sıralama yarışına iyi bir noktadan başlayacak olan Giovinazzi sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Giovinazzi, “Tifosinin önünde sıralama turlarının son bölümüne ulaştığım için çok mutluyum! Yine harika bir iş yaptık."

"İlk dakikalardan itibaren hızlıydım, sıralama turlarının ilk iki bölümünde altıncı ve yedinci oldum. Bu yüzden iyi bir sonuç elde edebileceğimden emindim."

"Son bolümde sadece bir set yeni lastiğimiz ardı ve daha fazlasını elde edemedim. Yani mutluyum. Hem kendim hem de takım için bir kez daha üçüncü bölüme kaldım ve bunu burada, İtalya'da yapmak harika bir his."

"Bunun sprint sıralama yarışının gridi olduğunu bilmeme rağmen sonuçtan memnun olduğumu söyleyebilirim."

"Sprint sıralama yarışında her şey olabilir Şimdi burada kalabilmek adına bazı pozisyonlar kazanmaya çalışmamız gerekiyor çünkü etrafımızda geçiş yapabilecek isimler var. Bu sayede pazar günü için kendimizi daha iyi bir konuma getirmeye çalışacağız."

"Sadece 18 turluk bir yarış olduğunu biliyoruz, bu yüzden stratejinin önemi pek olmayacak. Ayrıca ilk tur da çok önemli olacak ve ardından neler olacağını göreceğiz."

"Pazar günkü yarışa en iyi şekilde hazırlanmalıyız." dedi.

Robert Kubica ise trafikten epey etkilenmesinin ardından ancak 19. sırada yer alabildi.

Polonyalı pilot, "Benim için en kolay gün değil ama yarın bu pozisyonları geri kazanma şansım var. Antrenman seansı aslında iyi geçti, fakat bir saat içinde üç lastik hamurunu da test etmeniz, kısa ve uzun sürüşler yapmanız gerektiğinde, önemli noktalar bulmak zor oluyor."

"Sıralama turlarının sonucu elbette beni hayal kırıklığına uğrattı, açıkçası biraz daha yukarılarda olabileceğime inanıyorum. Tek turda pistte bir boşluk bulmak çok zordu ve bunu bulduğum tek anda da Mazepin pistin tam ortasında yer aldığı için turum mahvoldu. İlk başta sorun yaşadığını düşündüm ama sonra öne geçti. Bu biraz rahatsız edici, bu kadar kısa bir seansta her tur önemli fakat bunlar oluyor." dedi.

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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