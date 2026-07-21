Leclerc: "Hâlâ olmak istediğim seviyede değilim"

Charles Leclerc, Monako, Kanada ve İspanya Grand Prix'leri döneminde özellikle frenleme sırasında SF-26 ile ciddi sıkıntılar yaşamış, aracın dengesini ve hissini bulmakta zorlanmıştı.

Ancak Britanya Grand Prix'si hafta sonunda önemli bir kırılma yaşandı. Leclerc, cuma akşamı Ferrari'nin verilerini incelerken sürüş tarzında değiştirmesi gereken noktaları ortaya çıkaran kritik bir detay keşfetti. Bu değişiklik sayesinde Leclerc, pazar günü zafere ulaşmayı başardı.

Belçika Grand Prix'sinde ise Ferrari'nin Mercedes'e kıyasla düzlük hızındaki dezavantajı nedeniyle zorlanması bekleniyordu. Buna rağmen Leclerc, sanal güvenlik aracı sırasında yaptığı avantajlı pit stop sayesinde bir süre liderliği aldı.

Son bölümde Kimi Antonelli'ye geçilmesine rağmen yarışı ikinci sırada tamamlayan Leclerc, damalı bayrağı Mercedes pilotunun yalnızca iki saniye gerisinde gördü.

Böylece 2026 sezonunda ilk kez üst üste iki yarışta podyuma çıkan Ferrari pilotu, gelişim kaydettiğini kabul ederken hâlâ eksikleri olduğunu vurguladı.

Leclerc, "Bir adım ileri gittiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Ama hâlâ olmak istediğim seviyede değilim."

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Araçta hâlâ farklı şekilde yönetmek zorunda olduğum bazı özellikler var."

"Aracı tamamen doğal hissettiğim şekilde kullanamıyorum ve bu da yarışın bazı bölümlerinde bana zaman kaybettiriyor."

"Dolayısıyla daha iyi olabilmek için üzerinde çalışmam gereken hâlâ bazı noktalar var."

"Yine de kesinlikle ileriye doğru bir adım attım ve bundan dolayı mutluyum." dedi.

Pilotlar şampiyonasında ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ın 33 puan gerisinde bulunan Leclerc, her yarış hafta sonuna ayrı yaklaşmaya devam edeceğini söyledi.

2026 araçlarının çok hassas bir çalışma aralığına sahip olduğunu belirten Ferrari pilotu, küçük ayrıntıların performansı büyük ölçüde değiştirebildiğini ifade etti.

"Yarışları tek tek değerlendirmeye devam edeceğim."

"Çünkü bu araçlarla bir hafta sonunun iyi geçmesi, bir sonrakinin de aynı şekilde geçeceği anlamına gelmiyor."

"Her şey çok küçük detaylara bağlı."

"Sürüş tarzınızda yaptığınız değişikliklerle bile bir turda aldığınız enerji dağıtımını bir sonraki turda aynı şekilde alacağınızın garantisi yok."

"Sanırım bu araçlarla ilgili en sinir bozucu nokta da tam olarak bu."