Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Belçika GP

Leclerc: "Hâlâ olmak istediğim seviyede değilim"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, son haftalarda performansını önemli ölçüde artırmasına rağmen 2026 Formula 1 sezonunda hâlâ ulaşmak istediği noktada olmadığını belirtti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc, Monako, Kanada ve İspanya Grand Prix'leri döneminde özellikle frenleme sırasında SF-26 ile ciddi sıkıntılar yaşamış, aracın dengesini ve hissini bulmakta zorlanmıştı.

Ancak Britanya Grand Prix'si hafta sonunda önemli bir kırılma yaşandı. Leclerc, cuma akşamı Ferrari'nin verilerini incelerken sürüş tarzında değiştirmesi gereken noktaları ortaya çıkaran kritik bir detay keşfetti. Bu değişiklik sayesinde Leclerc, pazar günü  zafere ulaşmayı başardı.

Belçika Grand Prix'sinde ise Ferrari'nin Mercedes'e kıyasla düzlük hızındaki dezavantajı nedeniyle zorlanması bekleniyordu. Buna rağmen Leclerc, sanal güvenlik aracı sırasında yaptığı avantajlı pit stop sayesinde bir süre liderliği aldı.

Son bölümde Kimi Antonelli'ye geçilmesine rağmen yarışı ikinci sırada tamamlayan Leclerc, damalı bayrağı Mercedes pilotunun yalnızca iki saniye gerisinde gördü.

Böylece 2026 sezonunda ilk kez üst üste iki yarışta podyuma çıkan Ferrari pilotu, gelişim kaydettiğini kabul ederken hâlâ eksikleri olduğunu vurguladı.

Leclerc, "Bir adım ileri gittiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Ama hâlâ olmak istediğim seviyede değilim."

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Araçta hâlâ farklı şekilde yönetmek zorunda olduğum bazı özellikler var."

"Aracı tamamen doğal hissettiğim şekilde kullanamıyorum ve bu da yarışın bazı bölümlerinde bana zaman kaybettiriyor."

"Dolayısıyla daha iyi olabilmek için üzerinde çalışmam gereken hâlâ bazı noktalar var."

"Yine de kesinlikle ileriye doğru bir adım attım ve bundan dolayı mutluyum." dedi.

Pilotlar şampiyonasında ikinci sıradaki Lewis Hamilton'ın 33 puan gerisinde bulunan Leclerc, her yarış hafta sonuna ayrı yaklaşmaya devam edeceğini söyledi.

2026 araçlarının çok hassas bir çalışma aralığına sahip olduğunu belirten Ferrari pilotu, küçük ayrıntıların performansı büyük ölçüde değiştirebildiğini ifade etti.

"Yarışları tek tek değerlendirmeye devam edeceğim."

"Çünkü bu araçlarla bir hafta sonunun iyi geçmesi, bir sonrakinin de aynı şekilde geçeceği anlamına gelmiyor."

"Her şey çok küçük detaylara bağlı."

"Sürüş tarzınızda yaptığınız değişikliklerle bile bir turda aldığınız enerji dağıtımını bir sonraki turda aynı şekilde alacağınızın garantisi yok."

"Sanırım bu araçlarla ilgili en sinir bozucu nokta da tam olarak bu."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber McLaren, Hypercar programında önemli eşiği geçti: Dynisma simülatörü kuruldu

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

McLaren, Hypercar programında önemli eşiği geçti: Dynisma simülatörü kuruldu

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
McLaren, Hypercar programında önemli eşiği geçti: Dynisma simülatörü kuruldu

Arrivabene: "Verstappen'in Spa'daki şapkası papaya rengindeydi!"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Arrivabene: "Verstappen'in Spa'daki şapkası papaya rengindeydi!"

Antonelli: "Macaristan'da ilk dört takım birbirine çok yakın olacak"

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Antonelli: "Macaristan'da ilk dört takım birbirine çok yakın olacak"

Son Haberler

Leclerc: "Hâlâ olmak istediğim seviyede değilim"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Hâlâ olmak istediğim seviyede değilim"

McLaren, Hypercar programında önemli eşiği geçti: Dynisma simülatörü kuruldu

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
McLaren, Hypercar programında önemli eşiği geçti: Dynisma simülatörü kuruldu

Mercedes: "Russell'ın aracındaki sorunları Macaristan GP öncesinde çözmemiz gerek"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Mercedes: "Russell'ın aracındaki sorunları Macaristan GP öncesinde çözmemiz gerek"

Arrivabene: "Verstappen'in Spa'daki şapkası papaya rengindeydi!"

Formula 1
F1 Formula 1
Belçika GP
Arrivabene: "Verstappen'in Spa'daki şapkası papaya rengindeydi!"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle