Alonso: "Meksika'da yarıştığım dört seferde de iyi durumda değildik"

Alpine, uzun zamandır iki araçla birden yarış dışı kalmamıştı, hatta sezonun ikinci yarışından Amerika GP'ye kadar her yarıştan puanla ayrılmayı başarmıştı.

Fakat Austin'de tempo anlamında epey geride kaldılar ve Fernando Alonso, motor cezası nedeniyle geriden başladığı yarışta arka kanat sorunuyla yarış dışı kaldı.

Fernando Alonso, Meksika Grand Prix öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında Austin hakkında, "Ne kadar rekabetçi olduğumuz açısından en iyi yarışımız olmadığı doğru."

"Hâlâ birkaç şeyi analiz ediyoruz ama muhtemelen pistin düzeni ve tümsekler, performansımıza yardımcı olmadı. Başka birkaç alanı da hâlâ analiz ediyorum. Sezonda herkes için iniş ve çıkışlar var ve muhtemelen bizim için en kötülerden biriydi. Umarım burada daha güçlü bir şekilde geri dönebiliriz." dedi.

Alonso, arka kanadındaki problemi çözüp çözemedikleri sorusuna, "Arka kanattaki fazla yükten dolayı kırılma olmuş. Kalan yarışlar için o parçayı güçlendirdik ve dersimizi aldık." cevabını verdi.

İspanyol sürücü, Meksika pistinde yaşadığı zorluklar ve bu yılki beklentileri üzerine, "Umuyorum ki bu sefer daha iyi bir yarış geçiririz. Meksika, yılın normalde motor cezaları aldığımız dönemine denk geliyor. Maalesef ki Meksika'da yarıştığım dört seferde de iyi durumda değildik."

"McLaren ile ilk birkaç yılda Meksika'yı motor cezası almak için kullandık. Bir yıl, Pazar sabahı motoru değiştirdik ve gride dizilmeden önce bana, aracı içeri alıp tamamen yeni bir motor takmaları gerektiğini söylediler. Meksika şimdiye kadar böyleydi."

"Bence şu an farklı bir pozisyondayız ve dayanıklılık mükemmel durumda. Eğer rekabet edebilir ve yarışabilirsek, hâlâ puan alabileceğimizi düşünüyorum. Hız açısından bizim için rekabetçi olmayan bir hafta sonunda, Austin'de bile sondan başlayarak 10. olmak için savaşıyorduk, puanlar elimizin altındaydı. Daha normal bir hafta sonu ile bence hedefimiz bu." cevabını verdi.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, Fernando Alonso, Alpine A521, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

İspanyol sürücü, Austin'de Alfa Romeo sürücüleri ile yaşadığı olaylar hakkında Cuma günü FIA ile görüşme yapacak. Görüşmeden beklentileri hakkında, "Bilmiyorum, toplantı yarın, bu yüzden ne söylemek isterlerse dinlemeye açığım. Çünkü yarınki toplantıda birinci turdaki olaylar gibi tartışmamız gereken başka birçok şey olduğunu düşünüyorum."

"F4'teki problem nedeniyle dışarıdaki tümsekleri kaldırdılar ve 1. virajda üç ya da dört araç genişten döndü. Soçi'de konuştuğumuz gibi bu araçlar hakkında konuşmayı çok isterim."

"Açıkçası cevapları her zaman çok yapıcı ve çok olumlu."

"Çünkü hepimiz mümkün olduğunca adil yarışmak istiyoruz ve tüm sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bazen sadece sürücülerin katkısı veya yarışın kendisi değil, sadece pistin doğasıdır. Soçi'de her zaman Silverstone'dan veya farklı pistlerden daha fazla probleminiz olacak. Daha iyi bir çözüm için birlikte çalışıyoruz."

"Ayrıca bu, hayal kırıklığı değil. Karışıklık olmasın. Sadece adil bir şekilde yarışmaya, tribünlerdeki ve televizyondaki insanlar için iyi bir şov yapmaya çalışıyoruz. Dünya çapında çok sayıda taraftarımız var ve Austin'deki yarışta insanlarla dolu tribünlere tanık olmanın ne kadar harika olduğunu gördük. Bu yüzden herkes için adil bir şov yapmaya çalışıyoruz." cevabını verdi.