Hamilton: “Şampiyonluk savaşında saygıyı korumak önemli”

Mercedes sürücüsü Hamilton, sezonun bitimine beş yarış kalan Meksika’ya, Verstappen’in 12 puan gerisinde geliyor.

Bu ikili, Silverstone ve Monza’da temaslar yaşamış ve kaza yapmışlardı.

Hamilton, mücadeleyi kişiselleştirmekten nasıl kaçındığının sorulmasının ardından, şampiyonluk savaşındaki baskıyı nasıl kontrol ettiği konusunda konuştu.

Hamilton, “Uzun bir süredir buradayım. Bu, benim ilk mücadelem değil.”

“Her şeyin temelinde saygı olmalı. Düşündüğümde ve sürücülerin ağızlarından çıkanları duyduğumda, bizi çocukların izlediğini düşünüyorum ve onlar, bizden ilham alıyorlar ve rehber olarak bizi görüyorlar.”

“Çok fazla şey söyleniyor, ki bunlar bizi izleyen küçük çocuklar için hiç iyi değil. Ben sadece pozitif ve sakin kalmaya çalışıyorum ve mücadele ettiğim sürücülere karşı saygılı olmaya çalışıyorum.”

“Kafamda, ne olduklarını düşündüğüm birisi varsa bunu paylaşmam. Ancak durum benim için kolay. Gülüp geçiyorsunuz.”

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

“Uzun süredir buradayım. Burada geçirdiğim zamanda çok şey öğrendim. Ve ayrıca, Max’ın uzun süredir bir şampiyonluk kazanmadığını da biliyorum.”

“Sporda, özellikle ilk şampiyonluğunuz için mücadele vermenin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Bununla gelen baskıyı biliyorum ve bu yüzden ondan daha azını bekleyemeyiz.”

“O hâlâ genç ve önümüzdeki on yılda çokça gelişecek, ki herkesin bunu görmeyi heyecanla beklediğini düşünüyorum.”

“Çünkü dediğim gibi, yarışan ve ne yaptığıma, ne konuştuğuma bakan birçok genç sürücü var. Ve bu, benim için önemli.” dedi.

Yarış hakkında ise İngiliz sürücü, “Austin gibi bir yerde daha hızlı olabileceğimizi düşünmüştük. Onlar, yarışta bizden daha hızlıydı. Bu yüzden bu yarış için bir tahminde bulunamam.”

“Ancak geçen sene burada bizi sıralama turlarında geçmişlerdi ve yıl boyunca motor gücü anlamında bizden geridelerdi.”

“Artık motor gücünde bizden aşağı yukarı öndeler ve kurallardaki değişikliklerden çok az etkilenen çok güçlü bir araçları var.”

“Bu yüzden bu hafta sonu hızlı olacaklar. Geçen sene neredeyse yarım saniye önümüzdelerdi. Aracımız, değişikliklerle beraber geçen yılki araçtan daha iyi değil.”

“Bu hafta sonu onlarla nasıl başa çıkacağımızı görmek ilginç olacak.” ifadelerini kullandı.