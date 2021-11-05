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Formula 1 Haberler

Liberty: "F1 ekosistemindeki takımların değerini arttırmamız gerekliydi"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Liberty Media CEO'su Greg Maffei, sporun ekosisteminin tamamını güçlendirmeleri için takımlara daha fazla değer kazandırmaları gerektiğini söyledi.

Liberty: "F1 ekosistemindeki takımların değerini arttırmamız gerekliydi"

Amerika GP hafta sonunda takım patronları, 2021'de uygulanan bütçe sınırı sayesinde organizasyonun artık daha kâr edilebilir bir noktaya doğru ilerlediğini söylemişlerdi.

Takımlar ayrıca, bütçe sınırı dışında geçen sene Chase Carey ile yaptıkları yeni Concorde Anlaşması sayesinde daha faydalı ticari anlaşmalara sahipler.

Maffei, takımları daha iyi bir duruma getirmenin Liberty'nin genel stratejisinin bir parçası olduğunu ve bunu başardıklarını söyledi.

Wall Street'e konuşan Maffei, "En önemli şeylerden birisi ekosisteme yardımcı olmaktı. Takımların artık çok daha güçlü olduğunu görüyorsunuz. Onların Liberty ve F1 Yönetimi hakkında söyledikleri tüm güzel sözleri takdir ediyorum."

"Takımların değerleri dramatik bir şekilde arttı. Bunun gerekli olduğunu biliyorduk. Bütçe sınırı ve benzeri konularda aldığımız aksiyonlar, ödemeleri değiştirme gibi her şey, sağlıklı bir ekosistem yaratmak içindi. Ve bunlar oldu."

"Yani birçok açıdan takımlar bu başarıyı sağladılar çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için onların daha sağlıklı olmasını sağlamamız gerekliydi."

"Yeni takımların spora girme ya da mevcut bir takımı alması konusundaki ilgiler, bu konudaki başarımızı vurguluyor. Bu açıdan bizim için iyi giden çok fazla şey var."

"Tüm bu parçalar taleple, sistemin gücüyle alakalı ve gelecekteki başarılar için hazırlandı. 2022'de yeni bir adım daha atacağız ancak kesinlikle sonuncusu olmayacak. Önümüzde uzun bir başarı eğrisi olduğunu düşünüyorum. Çok iyimserim." dedi.

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Maffei, sporun gelecek senelerde finansal açıdan daha başarılı olmaya devam edeceğini ancak Liberty'nin takımların pahasına da olsa toplam gelirden daha fazla pay almayı beklediğini söyledi.

Maffei, "Takımların iyi durumda olduklarını görmekten çok mutluyum. Dediğim gibi, bu F1'in başarısı için gerekliydi. Yeni Concorde Anlaşması'nın bazı teşvikleri var, gelir ve kârlar arttıkça, son birkaç anlaşmada verilenlerin bir kısmını geri alacağız."

"Takımları elde ettikleri başarılara göre bizim daha fazla talepte bulunacağımız konusunda çoktan uyardım. Onlar buna gülümsediler..."

"Bu görüşmelerin nasıl ilerleyeceğine bakacağız. Ancak son birkaç senedir olduğu gibi takımlarla başarılı olmaya devam edebileceğimiz ve her iki tarafın bundan fayda sağlayacağı konusunda iyimserim." dedi.

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