Perez: "Artık RB16B'yi daha iyi anlıyorum"

Sergio Perez, kendi ülkesinde yapılan son yarışta güçlü bir performans sergilemiş ve pazar günü üçüncü olarak podyuma çıkmıştı.

Böylelikle Perez, arka arkaya podyum serisini üç yarışa çıkardı. Eğer Monza'da ceza almasa ve Rusya'da son anlarda yağmur gelmese, muhtemelen bu seri beş yarış olacaktı.

Perez, son yarışlarda aracı daha iyi anladığını ve yakaladığı ivmeyi devam ettirmek istediğini söyledi.

Brezilya GP sonrası şöyle dedi: "Meksika'daki podyum, tek kelime ile harikaydı. İlk günden beri bana yardım eden tüm insanların yanımda olması daha da güzeldi. Bu, tüm ailem adına oldukça heyecan verici ve böyle sonuç elde ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum."

"Geçen hafta yapılacak çok fazla iş vardı. Bu yüzden odaklanmak dikkat dağınıklığını engellemek kolay değildi. Pazar günkü yarış ise çok zorluydu. Yine de tüm hafta sonu böyle geçti. Her şey yolunda gitti ve ülkemde elde ettiğim sonuçtan ötürü çok mutluyum."

"Kendi pistimde elde ettiğim başarılı sonucun ardından, ilerlemeye devam etmeli ve arka arkaya üç yarıştan ikincisine hazırlanmaya odaklanmalıyız. Şu anda elimizden gelenin en iyisini yapmak zorunda olduğumuz Brezilya'ya gidiyoruz çünkü sezon sonu yaklaşırken çok güçlü bir pozisyondayız."

"Takımlar şampiyonasında sadece bir puan gerideyiz ancak şu anda bunun bir önemi yok. Önemli olan sezon sonunda hangi pozisyonları aldığımız. Bu yüzden sezon sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz."

"Interlagos, hem takım hem de benim için daha iyi sonuçlar almak ve gelişmek adına bir başka fırsat olacak. Fakat sezon bize, işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gösterdi."

"Yine de arka arkaya üç podyum aldık ve aracın özelliklerini giderek daha fazla anladığımı hissediyorum. Bu yüzden Brezilya'da bu başarının üzerine daha fazlasını eklemeyi umuyorum."