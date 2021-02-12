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Formula 1 / Son dakika

Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"

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Alonso: "İyiyim ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum"
Ekleyen:
, Editör

Fernando Alonso, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada "iyi olduğunu" ve yeni sezon için sabırsızlandığını söyledi.

Fernando Alonso, İsviçre'deki evinin yakınlarında bisiklet antrenmanı yaptığı sırada bir araçla çarpışmıştı.

Çarpmanın etkisiyle yüzüne büyük darbe alan ve çenesini kıran Alonso, bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. İspanyol sürücünün aynı zamanda iki dişinin kırıldığı ve dudağında da yırtık olduğu belirtildi.

Alpine, Alonso'nun durumunun iyi olduğunu zaten açıklamıştı. Ancak kontrol amaçlı en az iki gün daha hastanede kalacağı duyuruldu.

İspanyol pilot ameliyattan saatler sonra Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "iyiyim" mesajı verdi.

Alonso, attığı kısa tweette kendisine destek verenlere teşekkür ederken, iyi olduğunu ve yeni sezon için sabırsızlandığını belirtti.

Alonso'nun birkaç gün boyunca dinlendikten sonra yeni sezona hazırlanmaya devam etmesi bekleniyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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