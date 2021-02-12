Silverstone'u yenileyen şirket, Paul Ricard'ın da asfaltını yeniledi

RaceFans.net’in haberine göre değişiklikler pistin %70’ini ve 10. Viraj hariç (Signes virajı) tüm virajları kapsıyor. Zandvoort ve Silverstone’daki pist yenileme çalışmalarını yürüten Studio Dromo, bu çalışmanın da başındaydı.

Dromo’nun 2019’da Silverstone’daki çalışmasında yaptığı gibi bu çalışmada da mevcut pist düzeniyle devam etmesi gerekiyordu, çünkü geçen sene -geçiş yapılmasını kolaylaştırmak adına- ilk sektöre yapılacağı açıklanan değişiklikler ertelendi.

RaceFans’e konuşan Dromo şirketi sahibi Jarno Zaffelli, “Asfalt yönünden bazı virajları düzeltmemiz gerekiyordu ve biz de: ‘Tamam, hazır buradayken sınırlarımızın içinde yapabileceğimizin en iyisini yapalım!’ dedik. Aşağı yukarı Silverstone’daki gibiydi, pist düzenine sadık kalmamız gerekiyordu.”

“Basitçe zeminini yenilediğimiz tüm virajların profilini de yeniledik. Profilini yenilemediğimiz tek viraj 10. Viraj, diğerlerinde de sadece küçük değişiklikler yaptık.”

“Drenaj için birkaç şey, geçiş manevraları için birkaç şey vesaire. Yani Silverstone’da yaptığımız çözümün aynısı. ” dedi.

En büyük değişiklik ise, sürücülerin yavaştan virajı aldığı ve sonrasında hızlanarak pistteki en büyük geçiş şanslarından birine sahip olduğu 5. virajda yapıldı. Artık virajın ortasında “drenaj amacıyla” yapılmış, çizgi boyunca bir çıkıklık mevcut ve tam olarak yarış çizgisinin ortasında olduğundan sürücülere de bir meydan okuma olacak.

Sürücüleri Mistral düzlüğüne aktaran 7. virajda ise artık daha yumuşak bir kamber geçişi mevcut. 7. viraja yapılan değişikliği açıklayan Zaffelli, “Uzun bir düzlüğün öncesinde o yüzden bu virajdaki yol tutuşu 8. Viraja giriş hızı ve orada geçişe hazırlanmaları için çok önemli.”

Genel olarak sürücüler yeni yüzeyiyle birlikte pisti, 2019’da en son yarıştıkları zamana göre çok daha yumuşak bulacaklar.

Zaffelli, “Yeni asfaltla birlikte çok, çok daha az kasisli bir yüzeyle karşılaşacaklar. Yenilemediğimiz düzlüklerde kasisleri hissedecekler fakat ‘daha siyah’ kısımlara geldiklerinde çok daha yumuşak olduğunu görecekler.”

“11. Viraja girdiklerinde ise daha çok destek hissedecekler. Bu sene boyunca düzenlediğimiz yarışlarda şimdiden farkı hissettiklerini söylediler.” dedi.

Pit yolu girişinin de zemini yenilendi ve kasisleri kaldırıldı.

Pistte yapılan değişikliklerin sınırlı olmasının bir diğer sebebi de F1’in resmi lastik sağlayıcısı Pirelli’nin ricası olabilir. Pirelli’nin gelecek sene için tasarladığı yeni 18 inçlik lastiklerin testlerinin çoğu Paul Ricard pistinde gerçekleştirdi ve Pirelli, toplanan verilerin devamlılığını sağlayabilmek adına asfaltın benzer kalmasını talep etmişti.

Zaffelli, “Bizden nazikçe pistteki koşulları iyileştirmemizi fakat asfalt açısından benzer tutmamızı rica ettiler. Biz de tam olarak öyle yaptık.” dedi.

Paul Ricard 90’larda tamamen adanmış bir test pistine dönüştürülmüştü ve Dromo’nun yaptığı çalışmalar sırasında Mistral düzlüğünde yapay bir ısıtma sistemi için yapılmış sistemlere rastlandı.

Zaffelli bu konuda şunları söyledi: “Buraya geldiğimizde yıllar boyunca çok fazla küçük değişiklikler ve oynamalar yapılmıştı biz de bu sınırlar içinde yapabileceklerimizi yaptık. Aldığımız sonuçlardan memnunuz.”

“Fakat artık Formula 1’in buraya döndüğünü görmeliyiz. Regülasyonlarıyla beraber birçok şeyi değiştiriyorlar. O yüzden yapılan geometrik değişikliklerin Silverstone’daki gibi bir fark yaratıp yaratmayacağını görmek çok ilginç olacak.”