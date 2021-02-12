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Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo Formula E'ye geçiş yapabilir

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Alfa Romeo Formula E'ye geçiş yapabilir
Ekleyen:
, Editör

The Race’e göre Alfa Romeo Formula E’ye geçişi değerlendirirken, Stellantis’in sahip olduğu Maserati de bu fikre sıcak bakıyor.

Yakın zamanda Fiat Chrysler Otomobil Grubu ve PSA Grubunun aynı çatı altında birleşmesiyle birlikte, Stellantis şirketler grubu doğmuş oldu.

Alfa Romeo şu anda Sauber Formula 1 takımıyla ortaklıklarını değerlendiriyor ve bu ortaklığın devam edip etmeyeceği 2021 sezonunun sonunda belirlenecek.

İlk grand prix dünya şampiyonasını kazanan Turin merkezli marka, 2019’dan beri eski Sauber takımına isim sahipliği yapıyor.

The Race’e göre, hem Alfa Romeo hem de Maserati Formula E’ye katılmayı “ciddi bir şekilde düşünüyor”, fakat kararın alınması henüz söz konusu değil.

Elektrikli motor sporlarına desteğiyle bilinen eski Peugeot CEO’su Jean-Philipe Imparato’nun Alfa Romeo’ya geçişinden sonra, İtalyan markanın tamamen elektrikli şampiyonaya geçme ihtimali Formula E takımları arasında konuşulmaya başlandı.

2019’da Autocar’a konuşan Imparato, “Gelecekte olası bir motor sporları programı için 200 milyon euro talep edilmesi delilik. Motor sporları elektrikli olmadığı sürece ölmeye mahkumdur.” dedi.

Imparato, 2016’da Formula E’nin ilk Parix E-Prix'sine de katılmıştı.

FIA ve Formula E, şu anda 2022’de tanıtılacak yeni kurallarla birlikte devreye girecek yeni bir bütçe kısıtlamasının üstünde çalışıyor.

Audi ve BMW henüz Gen2 kural döneminin bitmesine 1 yıl daha varken seriden çekildi. Buna karşılık olarak Formula E de, Gen3 döneminde takımların devamlılığını sağlamak için çalışmalarda bulunuyor.

Serinin son girişimine göre, Gen3 dönemine katılan fakat henüz dönem sonlanmadan seriden çekilen üreticiler, 2026’da yeni kurallar devreye girene kadar yıllık 300000 Euro katılım ücretini ödemeye devam etmek zorunda kalacak.

Şu ana kadar Gen3 dönemine katılma sözü veren markalar Mahindra ve DS Automobiles oldu (yine Stellantis çatısı altında), fakat Nissan’ın da anlaştıklarını duyurması bekleniyor. Aynı zamanda Mercedes ve Porsche’un da seriye devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Gen3 dönemine katılmak için son tarih Mart ayı ve zaman daraldıkça Alfa’nın ya da Maserati’nin seriye katılabilmek için 2023/24 sezonunu beklemesi gerekecek gibi duruyor. Bu da her 2 markanın motor sporları geleceğine karar vermesi için Ocak 2022’ye kadar zamanı olduğu manasına geliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Formula E
Takımlar Alfa Romeo
Editör Memet Kağan Bilgili

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