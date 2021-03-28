Alonso hem batarya hem fren sorunu yaşamış

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, dokuzuncu sıradan başladığı yarışta yedinci sıraya çıksa da, gerilemekten kurtulamadı ve son bölümde fren sorunu yaşayarak yarışa veda etti.

DAZN F1'e konuşan Alonso, yarış sonrası şu açıklamalarda bulundu: "Yarışı bitirmek için sabırsızlanıyordum fakat mümkün değildi. Maalesef bazı sorunlarımız vardı. Sonunda frenler nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldık, ama bundan önce düzlüklerde batarya ile ilgili bir problemimiz vardı, bu yüzden çoğu zaman zorlandığımız bir yarıştı."

"Yine de benim için heyecan verici ve iyi bir gündü. Yarış öncesindeki pilot töreni, formasyon turu ve yeniden gridde olmak oldukça heyecan vericiydi. Maalesef bitiremedik, ama zaten Imola'ya odaklanmış durumdayız."

Alonso, ilk turlarda rakipleriyle olan mücadelelerinden keyif aldı.

"Heyecan vericiydi. İlk turlarda diğer sürücülerle giriştiğimiz tüm bu savaşlar... Açıkçası bunu nasıl açıklayacağımı tam bilmiyorum fakat, biraz adrenalin patlaması yaşıyorsunuz, önünüzdeki araçlar savaşsa bile, bundan heyecan duyuyorsunuz ve kalbiniz daha hızlı atıyor."

"Pistte biraz daha uzun süre kalamamak ve yarışı tamamlayamamak üzücü, ama belki de bugün puan almak mümkün olmayacaktı ya da bunu yapmak zor olacaktı. Eğer bir şey yapılması gerekiyorsa, bir sonraki yarış için bu olanlardan ders çıkarmak ve gelişmek olabilir."

İspanyol pilot daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu kabul ediyor.

"Sanırım evet, araçta hâlâ biraz daha fazla zamana ihtiyacım var. Carlos, Ricciardo ve Vettel de dahil olmak üzere takım değiştiren tüm sürücüleri düşündüğümüzde, hepsinin zamana ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Vettel, aracının bazı özelliklerine alışmak zorunda; Ricciardo, testten sonra söylediği üzere frenlere; Carlos da araçtan %100'ü çıkarmak için birkaç yarışa ihtiyaç duyuyor."

"Benim için durum daha da zor çünkü 2.5 yıldır yoktum. Yani benim için tüm bunları 2.5 yılla çarpmalısınız. Zamanla her şeyin daha iyi hale gelmesi çok normal."

"Tam olarak nerede daha fazla çalışmam gerektiğini söylemem zor, ama eminim beş ya da altı yarışa bugün olduğumdan daha rahat olacağım."