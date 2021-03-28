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Önceki / Hamilton: "Erken pit stopun zor olacağını biliyorduk ancak bunu yapmak zorundaydık"
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Hamilton'a yol vermektense zaman cezasını tercih ederdim"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull Formula 1 pilotu Max Verstappen, Bahreyn Grand Prix'sinin sonunda Lewis Hamilton'ı pit dışından geçtiği için İngiliz pilota yol vermektense, zaman cezası almayı tercih edeceğini dile getirdi.

Verstappen: "Hamilton'a yol vermektense zaman cezasını tercih ederdim"

Son turlarda Mercedes pilotu Hamilton ve Red Bull pilotu Verstappen arasında kıyasıya bir rekabet vardı. Verstappen, DRS ile beraber dördüncü virajda Hamilton'ı geçmeyi başardı. Ancak Hollandalı pilot, rakibini geçerken beyaz çizginin dışına çıktı.

Burası, FIA'nın özel olarak ela aldığı bölgelerden birisi ve hem antrenman turları hem de sıralama turlarında burada dört tekerlekle birden pist dışına çıkan isimlerin tur zamanları silindi. Haliyle Verstappen'in ceza alması yüksek ihtimaldi.

Bunun üzerine Red Bull, Verstappen'den Hamilton'a yol vermesini istedi ve genç sürücü de denileni yaptı. Ancak Verstappen, bir daha rakibini geçme şansı bulamadı.

Verstappen ve takım patronu Christian Horner arasındaki telsiz konuşmasında, Hollandalı pilotun yerini geri vermek istemediği ortaya çıktı. Genç sürücü bunu yerine beş saniyelik bir ceza almayı tercih ediyordu.

Verstappen, sinirli şekilde takım telsizinden, "Neden devam etmeme izin vermediniz? Rahat şekilde beş saniyelik bir fark açabilirdim. Böyle ikinci olmaktansa o şekilde kaybetmeyi tercih ederim." açıklamasını yaptı.

Horner, takımın hemen yarış kontrol tarafından bilgilendirildiklerini ve hakemlerin kendilerinden pozisyonu Hamilton'a geri bırakmalarının istendiğini dile getirdi.

Yarıştan sonra Verstappen, Hamilton'la olan mücadeleyi kaybetmesinin üzüntü verici olduğunu dile getirdi. Yine de olumlu şeylere odaklandı.

Verstappen, "Elbette üzüntü verici bir şey ama olumlu şeyleri de görmelisiniz. Onlarla gerçekten mücadele edebiliyoruz ve bence yıla böyle başlamak harika." dedi.

Genç sürücü, Hamilton'a pozisyonunu geri vermesinin ardından son birkaç turda dünya şampiyonunu zorlayamadı.

Verstappen, yarışın başından itibaren yavaş virajların çıkışında hızlanma problemi yaşıyordu ve Hamilton'la mücadelede bu durum açıkça görüldü.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, "Orada ne olduğunu tam olarak bilmiyorum, düşük hızlı virajlardaki sorunun tamamen çözüldüğünü sanmıyorum."

"Buna bir göz atacağız, ancak yarışı tamamlamayı ve iyi puanlar almayı başardık. Asıl önemli olan bu." dedi.

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Hamilton: "Erken pit stopun zor olacağını biliyorduk ancak bunu yapmak zorundaydık"

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Hamilton: "Erken pit stopun zor olacağını biliyorduk ancak bunu yapmak zorundaydık"
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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