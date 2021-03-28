Hayal kırıklığı yaşayan Bottas, kendisine uygulanan stratejiyi sorguladı

Yarışa 3. sıradan başlayan Bottas, startta yerini korusa da ardından Ferrari'den Charles Leclerc'e geçilmekten kurtulamadı. Bottas, çok geçmeden Leclerc'i geçse de o geçene kadar lider Max Verstappen'le fark 5 saniyeye kadar yükseldi.

Bottas yarışın kalan bölümünde lider grupla farkı kapatamadı ve pit stoplarda sağ ön lastiğinin takılmasında yaşanan sorunla yaklaşık 7 sn daha kaybetti.

Bottas son 2 tur kala hızlı tur puanı için pite geldi ve yarışın en hızlı turunu atarak 1 puan daha kazanmayı başardı. Bottas, 37 sn geride 3. olarak podyumu tamamladı.

Bottas, "Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyorum. İyi olan şey, takım olarak iyi puanlar almış olmamız. Ancak kendi açımdan baktığımda, strateji açısından hep saldırı yerine defans tarafındaydım. Buna oldukça şaşırdım ve bu normal bir şey değildi. Bu açıdan ideal değildi ve ardından yavaş bir pit stop oldu. Bu durum, tüm fırsatları almış oldu ancak performansımız iyiydi. Ancak evet, moral bozucu bir yarıştı." dedi.

Mercedes'in kendisini Max Verstappen'e karşı mı kullandığının sorulması üzerine Bottas, "İki araçla birden buradayız ancak farklı lastiklere sahiptik, bu açıdan gerçekten stratejiyle oynayabilirdik. Ancak bugün benim tarafımda bazı şeylerin açık olmadığını düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.