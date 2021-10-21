Alonso: "Her yarış daha iyiye gidiyoruz"

Alpine F1 CEO'su Laurent Rossi, Fransız üreticinin her geçen yarış ilerleme kaydetmesi ve ortaya koydukları hedefe doğru emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini, bunun için önlerinde 100 yarışlık bir proje olduğunu belirtmişti.

Fernando Alonso, Rossi'nin yorumlarına ithafen, "Bence, adım adım gitmeliyiz."

"Gelecek yılın kural değişikliği, ilk adım olacak. Önümüzdeki yıl kimin ne kadar rekabetçi olacağını asla bilemiyorsunuz, çünkü şu anda araçlardaki büyük değişikliklerle her şey adeta havaya atılan madeni bir para."

"Umarım, 100'ü biraz daha aşağıya çekebiliriz. Tüm gücümüzü ve tüm çalışmalarımızı bu projeye veriyoruz ve umarım bir an önce Alpine'i başarıya ulaştırabiliriz."

"Her yarış daha iyiye gidiyoruz. Bunu yılın başından beri hissediyorum. Bence takım olarak bazı zayıflıklarımızı belirledik."

"Aynı zamanda güçlü yanlarımızı da biliyoruz ve şimdi daha güçlü olduğumuz için farklı alanlar üzerine çalışacağız ve daha az hata yapacağız. Hafta sonlarında daha hazırız, bu yüzden eğer paket veya ne kadar rekabetçi olduğumuz, her Pazar podyum veya zaferler için savaşmamıza izin vermese bile, bence bir takım olarak oldukça güçlüyüz. Takım olarak art arda 14 yarışta puan aldık." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, in the gravel Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Alonso, Türkiye GP hafta sonunda bu yılki en iyi performanslarından birini sergiledi ve sıralama turlarında ilk altıya girmişti.

Alonso aynı performansı Amerika'ya taşıyabileceği hakkında, "Hedefimiz bu. Kesinlikle son birkaç yarışta oldukça rekabetçiydik, Rusya'da sıralamada ve yarışta altıncıydım. Ayrıca Türkiye'de beşinci başladım."

"Bu yüzden son birkaç yarışta kesinlikle biraz daha rekabetçiyiz ve , bakalım bu seviyeyi koruyup koruyamayacağımızı göreceğiz." dedi.

İspanyol sürücü eleştiri konusu olan COTA hakkında, "Bence Formula 1'in performansı için çok güzel bir pist."

"Araçların aerodinamiği birinci sektörle çok uyumlu, örneğin yüksek hızlı virajlarla mükemmel uyum sağlıyor."

"Birkaç tümsek var, evet. Özellikle iki hafta önce MotoGP'de, TV'de oldukça engebeli görünüyordu. Ancak birkaç yerde çalışma yapıyorlardı, bu yüzden yarın piste çıktığımızda daha iyi bir durum bekliyorum."

"Aynı zamanda bu tümsekler, pistin karakterinin bir parçası, bu yüzden iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.