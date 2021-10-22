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Sainz: "Sürücülerin "rekor" 2022 takvimine uyum sağlaması gerekecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Carlos Sainz, sürücülerin 23 yarışlık rekor takvimine ve özellikle de sezon sonundaki denizaşırı yarışlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Sainz: "Sürücülerin "rekor" 2022 takvimine uyum sağlaması gerekecek"

Formula 1, bu yılki 22 yarışlık takvimin ardından gelecek yıl 23 yarışa sahip olacak. Fakat Miami'nin eklendiği takvimde, son iki sezondur pandemi nedeniyle atlanan pek çok Avrupa dışı yarış da yer alacak.

Sainz, sonraki yarışlarda iyi durumda olmasını sağlayacak bir plan hazırlaması gerekeceğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Sainz, "Gelecek yılın herkes için zor olacağını düşünüyorum. F1 tarihinin en zorlu sezonu olacağı sır değil."

"Sürücüler olarak buna uyum sağlamamız gerekecek, enerji seviyemizin yüksek olduğundan ve arka arkaya yarışların gerçekleşmeye başladığı ve büyük seyahatlerin yaşandığı  yıl sonuna zinde bir şekilde vardığımızdan emin olmak için işleri yapma şeklimizi biraz kontrol etmeliyiz."

“Eminim sezonun ikinci yarısına olabildiğince zinde gelmek adına, iyi bir plan hazırlamak için evdekilerle durum tespiti yapacağım." dedi.

Sainz, İngiltere'nin kırmızı bölgesinde yer alan ülkelerle ilgili olası sorunlar nedeniyle yeniden düzenlenen 2021 sezonunun sonunun ideal olmadığını kabul etti.

"COVID nedeniyle arka arkaya Austin/Meksika'da yarış yapamamış olmamız çok yazık, ki bu herkes için daha kolay olurdu."

"Brezilya'dan Katar'a hemen gidiyor olmamız çok yazık, arka arkaya yarış durumu özellikle verimli bir şekilde gerçekleşmedi."

"Ancak hepimiz bunun COVID yüzünden olduğunu biliyoruz, bunun sebebi şampiyonanın vermesi gereken küçük tavizlerdi ve umarım gelecek yılın takviminde her şey daha bütün olur ve oradan oraya seyahat etmeye gerek kalmaz."

AlphaTauri'den Pierre Gasly de 2021 sezonunun kalan yarışlarındaki programının "acımasız" olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Gasly, "Tüm bu yeni pistler için çok heyecanlıyım fakat dürüst olmak gerekirse programın oldukça acımasız olacağını düşünüyorum. Özellikle Brezilya'dan Katar'a gitmek çok zor olacak çünkü zaten 20 yarış geride kalacak, büyük bir zaman farkı olacak, ikisi tamamen farklı kıtalar ve arka arkaya üçüncü yarış olacak. Fakat işler böyle gidiyor. Fiziksel olarak buna hazırım." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri

Pierre Gasly, AlphaTauri

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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