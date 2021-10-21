F1 pilotları, çift sarı bayrak ihlalinde tur zamanlarının silinmesi planından memnun

Fernando Alonsı'nun Türkiye GP sıralamalarında sarı bayrak ihlali incelemesinden ceza almadan kurtulmasının ardından benzer durumlarda tur zamanlarının silinmesi planı gündeme geldi.

Takımlar ve Yarış Direktörü Michael Masi arasında İstanbul'da yarış sabahı geçen ilk görüşmesin ardından, sportif danışma grubu geçen hafta yeniden toplantı ve tüm takımlar bunun iyi bir çözüm olabileceği konusunda anlaştılar.

Masi, pist sınırları ihlaline benzer bir sistemin Amerika GP'den itibaren uygulanacağını resmen duyurdu.

Austin'de yayınlanan Yarış Direktörü notlarında, "Çift sarı bayrak bölgesinden geçen pilotlar, hızını ciddi ölçüde düşürmek ve yön değişimine ya da durmaya hazır olmak zorundadır."

"Hakemlerin bu konuda ikna olması için, pilotların bu talimatlara uymuş olması ve iyi bir zaman kovalamadığının açık olması gerek. Bu kapsamda, çift sarı bayrak sektöründe bu amaca sahip olan pilotların tur zamanları silinecek." sözlerine yer verildi.

Bu durumda pilotun, o turundan vazgeçmesi gerekiyor ancak bir sonraki tur pist temizlenebileceği için, pilotun illaki pite gelmesi gerekmiyor.

Pilotlar, bu girişimin olumlu olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Charles Leclerc, "Bana göre açıktı ancak bu konu eskiden açık değilse bile artık herkes için açık olacak."

"Ancak bu şekilde şüpheler ortadan kalkacak. Çift sarı bayrak gördüğünüz anda, artık elinizden geldiği kadar yavaşlamalı ve bir sonraki tura hazırlanmalısınız çünkü tur zamanları her halükarda silinecek." dedi.

Williams pilotu Nicholas Latifi, eskiden bu alanda bir boşluk olduğunu belirtti.

Latifi, "Bu konu artık herkes için siyah ve beyaz gibi olacak. Sıralamalarda çift sarı bayrak kuralı var. Buna göre turunuzu bırakmanız gerekecek. Kuruyan veya karışık şartların olduğu durumlarda, pilotlar yine ters yakalanabilirler."

"Tek sarı bayrak açık bir şekilde farklı. O durumda pilotların ayağını gazdan yeteri kadar çekip çekmediğine bakılıyor."

"Ancak çift sarı bayrakta çoğu zaman o noktada tehlike oluyor ve durmaya hazır olmanız gerekiyor. Bu kararla, bu durumu ortadan kaldırmış oldular. Artık herkes için durum aynı olacak."

"Koşullar karışık olduğunda gri alan oluşuyor. Kuru bir turu geçtikten sonra bir sonraki turda şartlar biraz karışıyor ve sarı bayrak oluyorsa, o turda tam gaz zorlasanız dahi koşullar nedeniyle yavaş oluyordunuz. Bu durum nedeniyle böyle siyah - beyaz olan bir kurala gerek vardı." dedi.

Yuki Tsunoda, "Bu şekilde iyi bir tur zamanı elde etme fırsatını tamamen kaçıracaksınız. Çoğu zaman iyi olacak. Bu, çift sarı bayrak olursa tur zamanınızın her şekilde silineceği manasına geliyor. Böylece herkes otomatik olarak yavaşlamış olacak. Bu, güvenlik için iyi bir şey. Yani bana göre iyi bir fikir." dedi.