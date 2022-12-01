Alonso: "F1 kariyerimden sonra da Aston Martin'de kalabilirim"

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Formula 1 tarihinin en deneyimli pilotu olan Fernando Alonso, 41 yaşında olmasına rağmen gridde yer almaya devam ediyor ve anlaşması gereği, 43 hatta 44 yaşına kadar gridde kalmayı sürdürecek.

Sonrasında Alonso'nun emekli olacağı tahmin ediliyor ve bundan sonra ne yapacağı tam bir muamma.

2018'in ardından verdiği arada, WEC, Le Mans, Daytona ve Indy 500 gibi önemli yarışlara katılan Alonso, bir kez de şansını Dakar'da denemişti.

Bir yandan bu şekilde yarış kariyerini sürdürüp, bir yandan F1 takımlarında yönetici veya danışman görevi üstlenebileceği düşünülüyor.

The Race'e konuşan Alonso, yaklaşık 25 yıllık F1 deneyiminin her takım için faydalı olabileceğini ancak Aston Martin'de kalmak istediğini söyledi.

The Race'e konuşan Alonso, kısa vadede yarışmaya devam edeceğini söyleyip sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda kafamda netleşen bir şey yok ama eninde sonunda bir gün yarışmayı bırakacağım ve belki de 25 yıllık bir deneyimin sahibi olacağım."

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Dolayısıyla herhangi bir takım için çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Bu takımın Aston Martin olmasını umuyorum."

Le Mans 24 Saat, Daytona 24 Saat ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nı kazanan Alonso, F1 sonrası yarış kariyerine devam ederse, spor otomobil yarışlarından ziyade Dakar'a yönelebileceğin ima etti.

Alonso, "Spor otomobil yarışlarına mı yoksa Dakar mı bakacağım bilmiyorum. Aslında bundan birkaç kez bahsettim."

"Spor otomobil yarışları inanılmaz ama bir bakıma WEC şampiyonluğunu, Le Mans ve Daytona'yı kazandıktan sonra, belki de yeniden bir şeyler başarmak için gereken heyecan içimde olmayabilir."

"Dakar'da ise, örneğin bir gün Dakar Rallisi'ni kazanırsam, sanırım tarihte böyle bir emsal olmayacak." dedi.