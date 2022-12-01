Wolff: "Hep orta gruba düşmemizden korkmuştum"

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Mercedes, 2022 sezonuna pek de iyi başlayamadı ve araçtaki sorunlardan ötürü özellikle ilk birkaç yarışta öndeki iki takımın çok ardındaydı.

Bir noktada Alfa Romeo'nun dahi gerisinde görünen Mercedes, sezon ilerledikçe aracı daha iyi anladı ve sorunları çözüp, yeni güncellemeler getirdikçe ön tarafa geri döndü.

Bu güncellemelerin meyvesini son yarışlarda galibiyet için çekişerek alan Mercedes, sezonu bir zaferle noktaladı.

Yine de takımın performansı pistten piste değişiyor ve bu da W13'ün hâlâ bazı kusurları olduğunu gösteriyor. Ancak bunlar, 2023'teki yeni araçla ortadan kalkabilir.

Mercedes patronu Toto Wolff, sekiz yıllık şampiyonluk serilerinin sona erdiği 2022 sezonu hakkında şöyle dedi: "Hep bir gün orta grupta ya da daha gerilerde yer alacağımızdan korkmuşumdur."

"Bu, 2022'de oldu - aracın gelişiminde hata yaptık ve orta grupta mücadele ettik. "

"Bir sonraki yıl kurallar neredeyse hiç değişmeyecek, güç düzeninde nerede olduğumuzu, hangi hataları yaptığımızı ve neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"2023 yılında liderle arayı kapatmayı umuyoruz. Henüz bunu yapamadık ve başarılı olmak için mümkün olan en iyi çabayı göstermemiz gerekiyor."

Wolff, bu zorlu yıla rağmen hem Lewis Hamilton hem de George Russell'ın ortaya koyduğu çabadan memnun.

"Açıkçası Lewis çok motive ve enerji dolu. Ocak ayında 38 yaşına girecek ama mücadele etmeye kararlı. 45 yaşındaki Amerikalı futbolcu Tom Brady'nin sahadaki çalışma şekli beni çok etkiliyor."

"41 yaşındaki Alonso da çok formda. Yani Lewis birkaç yıl daha yarışabilir."

"Tabii ki tıpkı Lauda'nın bir zamanlar yaptığı gibi, kendi standartlarını karşılamadığını an bırakabilir."

"George Russell'a gelirsek, bu yılki gelişimi tamamen beklentilerimiz doğrultusunda oldu."

"Bir çaylak olmasına, Hamilton ile aynı takımda yarışmasına ve aracımızla yaşadığımız sorunlara rağmen sezon başında ortadan kayboldu "

"George harika bir sezon geçirdi ve yavaş yavaş kendine olan güvenini kazanıyor."

"Bir gün dünya şampiyonu olabilecek potansiyele sahip, sadece sabırlı olması gerekiyor."