Wolff: "Hep orta gruba düşmemizden korkmuştum"

Mercedes, 2022 sezonuna pek de iyi başlayamadı ve araçtaki sorunlardan ötürü özellikle ilk birkaç yarışta öndeki iki takımın çok ardındaydı.

Bir noktada Alfa Romeo'nun dahi gerisinde görünen Mercedes, sezon ilerledikçe aracı daha iyi anladı ve sorunları çözüp, yeni güncellemeler getirdikçe ön tarafa geri döndü.

Bu güncellemelerin meyvesini son yarışlarda galibiyet için çekişerek alan Mercedes, sezonu bir zaferle noktaladı.

Yine de takımın performansı pistten piste değişiyor ve bu da W13'ün hâlâ bazı kusurları olduğunu gösteriyor. Ancak bunlar, 2023'teki yeni araçla ortadan kalkabilir.

Mercedes patronu Toto Wolff, sekiz yıllık şampiyonluk serilerinin sona erdiği 2022 sezonu hakkında şöyle dedi: "Hep bir gün orta grupta ya da daha gerilerde yer alacağımızdan korkmuşumdur."

"Bu, 2022'de oldu - aracın gelişiminde hata yaptık ve orta grupta mücadele ettik. "

"Bir sonraki yıl kurallar neredeyse hiç değişmeyecek, güç düzeninde nerede olduğumuzu, hangi hataları yaptığımızı ve neleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images