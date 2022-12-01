Red Bull, F1'de daha fazla galibiyet ve şampiyonluk istiyor

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Red Bull, 2022 yılında Formula 1'deki beşinci takımlar ve altıncı pilotlar şampiyonluğunu elde etmeyi başardı.

Tarihte bu kadar çok şampiyonluk elde edebilen çok az takım var ve Red Bull bunu, bir otomobil üreticisi olmamasına rağmen başardı.

Avusturyalı içecek şirketi, 2005 yılında başlayan bu projeye büyük yatırımlar yaptı ve beklenen başarı 2010'lu yılların başında geldi. Hibrit motorlar döneminde de Mercedes'in baskınlığına son veren takım oldular.

Fakat markanın sahibi Dietrich Mateschitz'in hayatını kaybetmesiyle Red Bull'un yönetim yapısı değişiyor ve yeni yönetimin F1'e ne kadar önem vereceği büyük bir muamma.

Ancak Helmut Marko bu konuda hiç endişeli değil.

Marko, "Başarımız ortada."

"Red Bull'un yakın gelecekte Formula 1'den ayrılacağından endişelenmek için hiçbir neden yok."

"Görevimiz bitmedi ve henüz bitiş noktasından çok uzağız. Daha fazla yarış ve şampiyonluk kazanmak istiyoruz." dedi.

Marko, gelecek yıl rakiplerinin ardına düşmelerinden endişe edip etmediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Ceza beni pek rahatsız etmiyor."

"Takım olarak doğru yoldayız ve 2023'e en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ayrıca, Formula 1'in en iyi sürücüsü Max Verstappen'e sahibiz."