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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Alonso: "İyi işti!"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, sprint sıralama yarışından keyif aldığını ve çok fazla savunma yaptığı için yarışın sprintten çok adeta bir "maraton" gibi hissettirdiğini söyledi.

Alonso: "İyi işti!"

Alpine pilotu Fernando Alonso, 11. sıradan başladığı yarışta, yumuşak lastik tercihi yapan birkaç isimden biriydi.

İspanyol pilot çok iyi bir ilk tur geçidi ve fırsatları değerlendirerek 5. sıraya kadar çıkmayı başardı.

Sonrasında McLaren sürücülerine geçildi ve damalı bayağı yedinci sırada görerek, pazar günü için iyi bir başlangıç pozisyonu yakaladı.

Yarışın ardından konuşan Alonso, şöyle dedi: "Evet, 11. sıradan 5. sıraya çok agresif bir başlangıç oldu. Beşinci sırada giderken, pozisyonumuzun dışına çıkmıştık, çok yavaştık ve McLaren sürücülerinin geçmesine izin verip, daha çok Sebastian'a konsantre olmaya çalıştık."

"Yarın 7. başlıyoruz ve normal bir sıralama turlarında 11. başlayacaktık. Bu yüzden iyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum."

"Start iyiydi. Pek çok yarışta oldukça erken fren yapıyorlar. Bakü'de Carlos ve Gasly'i içeriden geçtiğimi hatırlıyorum ve Avusturya'daki iki yarışta da içeriden birkaç araç geçtim. Bilmiyorum, ilk virajda bazı rakiplerimize kıyasla kendimize daha fazla güveniyoruz ve bundan faydalanıyoruz. Sonrasında ilk üç ya da dört virajda çok fazla olay vardı. Epeyce pozisyon kazandık."

"Sonrasında olmamız gereken yerden biraz uzaklaşmıştık ve biraz zorlanıyorduk. Ayrıca sona doğru yumuşak lastikler biraz daha fazla aşınıyordu ve dayanmak zorundaydık."

İlk turda Norris'e yaptığı atak sorulduğunda Alonso, "Size doğruyu söyleyeceğim; Copse'ta pist dışına çıkmayı amaçladım çünkü herkes genellikle ilk turda dışarı çıkıyor. Copse'a girecektim ve eğer iç tarafta olmaya devam ederse, tamamen dışarı çıkacaktım, pistin dışını kullanacaktım. Bana yaptıkları şey şimdiye kadar buydu. Gerek kalmadı çünkü ayağını gazdan çekti fakat ben çekmeyecektim."

"İlk turdan gerçekten keyif aldım ve sonra durum oldukça karmaşıklaştı. Sizin için bir sprint yarışıydı, benim içinse bir maratondu. Çünkü yarışı çok fazla savunma yaparak geçirdim." cevabını verdi.

Alonso, düzlüklerde zorlandıklarını da ekliyor.

"Daha az enerjimiz var ve uzun düzlüğe sahip pistlerde çok fazla zorlanıyoruz. Arkamızda hızlı bir araç olduğunda, düzlüklerde kendimizi savunamıyoruz. Bazen çok fazla savunmaktansa geçmelerine izin vermek daha iyi oluyor. Çünkü bataryayı çok erken kullandığınız bir döngüye giriyorsunuz."

Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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