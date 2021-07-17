Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Hakemlerden yapılan açıklamaya göre göre dört sürücü yarışın ardından görüşmeye çağırdılar.

Bu isimlerden Sebastian Vettel, Nikita Mazepin ve Carlos Sainz, ikinci antrenman seansının ardından start antrenmanı esnasında yarış direktörünün talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle inceleme altına alındılar.

George Russell, ilk turda Carlos Sainz ile yaşadığı temas nedeniyle görüşmeye çağrıldı.

Ayrıca Sainz, pist dışına çıkmasının ardından tehlikeli şekilde geri döndüğü ve kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci bir olaydan daha inceleme altına alındı.

Hakemler, sürücülerle görüşüp, kayıtları inceledikten sonra bu konular hakkında karar verecekler.