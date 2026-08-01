Albon'dan Red Bull'a gönderme: "Bu noktaya kadar herkes kovulmuştur"

Formula 1 padoku yaz arasının tadını çıkarırken pilotlar da pistteki mücadeleye ara verip Grill the Grid’in son bölümünde bambaşka bir rekabete tutuştu.

Griddeki tüm isimlerin eğlenceli testlerde puan topladığı popüler serinin son bölümünde pilotlar, sadece yarıştıkları takımlara bakarak geçmişteki ve günümüzdeki meslektaşlarını tahmin etmeye çalıştı.

Sıra Williams pilotu Alex Albon'un kariyerinde sadece Toro Rosso ve Red Bull olmak üzere iki takımda yarışmış pilotu tahmin etmesine geldiğinde, Taylandlı pilotun aklına hemen Max Verstappen gelmedi. Bunun üzerine Albon etrafındakileri güldüren esprili bir yanıt verdi.

Albon kendisi de dahil olmak üzere performansları yeterli görülmediği için birkaç ay sonra takımdan aceleyle gönderilen pilotlarla dolu Red Bull'un geçmişine atıfta bulunarak "'Böyle bir pilot olamaz. Bu noktaya kadar herkes kovulmuştur' diye düşündüm." dedi.

Eski takımı Red Bull ile ilgili esprili göndermesiyle dikkat çeken Albon'un gündeminde ise şu sıralar yine Red Bull ile bağlantılı çok daha ciddi bir mesele bulunuyor.

Red Bull'da Max Verstappen'in performans mühendisi olarak görev yapan ve padokun önde gelen teknik isimlerinden biri olan Tom Hart'ı elinden kaçıran Williams, Alex Albon'un yeni yarış mühendisi için farklı alternatiflere yönelmek zorunda kaldı.

Taylandlı pilot, Red Bull'da kalmayı tercih eden Hart'ın daha önce Williams'ın transfer listesinde olduğunu açıkladı. Başarılı mühendis Red Bull'da Verstappen'in garajında Gianpiero Lambiase'nin yerini alacak.

Williams'taki bu yeni mühendis arayışı, James Urwin'in pist üstündeki mevcut görevinden ayrılıp Williams fabrikasında yeni bir role geçme kararıyla başlamıştı.

Albon, takımın muhtemel adaylardan oluşan kısa bir liste hazırladığını ve kendisinin de bu sürece doğrudan dahil olduğunu belirtti. Hart transferinin suya düşmesinin ardından Grove merkezli takım gelecek sezon öncesinde arayışına kaldığı yerden devam ediyor.

Albon süreci şu şekilde özetledi: "Elbette Tom için bir girişimde bulunduk, bence Tom harika biri ve çok iyi bir mühendis ancak elimizde başka fikirler de var."

"Mevcut yarış mühendisim James daha çok fabrikaya dayalı bir göreve geçecek ki bence bu konuda harika bir iş çıkaracak. Bizim için şimdi sadece bu süreci üstlenebilecek ve gelecek yıl James'ten mühendislik görevini devralabilecek birini bulmaya çalışmak kalıyor."

"Elbette aklımızda birkaç kişi var ancak sanırım iletişime geçtiğimiz herkes benim de sürecine dahil olduğum isimlerdi. Elimizde 'Kimi almak istiyoruz?' konulu bir aday listemiz vardı. Tabii ki Tom da listede gördüğüm ve 'Evet, Tom harika biri' diye düşündüğüm bir isimdi."