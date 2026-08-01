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MotoGP Britanya GP

KTM, 2027 MotoGP sürücü kadrosu adına "son derece memnun ve mutlu"

Aki Ajo, Pedro Acosta'yı kaybetmelerine rağmen KTM'in Fabio Di Giannantonio ve Alex Marquez'den oluşan 2027 sürücü kadrosu konusunda oldukça heyecanlı ve umutlu olduğunu belirtti.

Aslıhan Alp
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Aki Ajo, Red Bull KTM Factory Racing

Aki Ajo, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hem Pedro Acosta hem de Brad Binder güncel 2026 sezonunun sonunda KTM'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Acosta, fabrika Ducati takımına katılırken Binder'ın geleceği henüz netleşmedi ancak Güney Afrikalı sürücünün BMW ile WorldSBK'ya geçebileceğine dair söylentiler dolaşıyor.

Red Bull KTM Fabrika Takımı'nda bu iki ismin yerini ise Alex Marquez ve Fabio Di Giannantonio alacak. Bu hamle, MotoGP'nin yeni 850cc kurallarının uygulanacağı ilk yılda gerçekleşen pek çok değişiklikten sadece biri olacak.

Red Bull KTM Fabrika Takımı Menajeri Aki Ajo, yeni kural dönemini ve sürücü tercihlerini şu sözlerle değerlendirdi: "Yeni 850cc motosiklet kurallarıyla birlikte herkes için yoğun bir gelişim süreci yaşandığını biliyoruz, önümüzdeki yıl birçok alanda büyük değişiklikler olacak."

"Elbette sürücü pazarındaki bu hareketlilik de sürecin bir parçası ve bu sürücü hamlelerinin daha geçen yazdan beri gündemde olduğunu söylemeliyim. Tabii ki kış dönemi de bizim için oldukça yoğun geçti."

Yeni kadrolarına duydukları güveni vurgulayan Ajo, gelecek sezon pilotlarıyla çalışmak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Ajo, "Seçimlerimizden dolayı gerçekten heyecanlı olduğumuzu ve elbette son derece memnun ve mutlu olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Ancak 2027'ye odaklanmadan önce tamamlanması gereken bir 2026 sezonu olduğunun altını çizen takım menajeri, şu anki önceliklerinin bu sezonun geri kalanı olduğunu belirtti.

Ajo, "Önümüzde hâlâ sezonun yarısı var, dolayısıyla ana odağımız tabii ki pist üstünde olmak ve projenin birçok farklı alanına yoğunlaşmak. Amacımız gerçekten gelişim kaydetmek ve bu ilerlemeyi yıl sonuna kadar sürdürmek."

"Bu nedenle ana hedefimiz elbette fabrika takımımızda özellikle Pedro [Acosta] ve Brad [Binder] ile iyi işler çıkarmak ancak uydu takımımızda da Maverick [Vinales] ve Enea [Bastianini] gibi güçlü sürücülerimiz var." dedi.

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