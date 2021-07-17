Bottas: "Farklı bir şey denedik"

Bottas, tarihteki ilk F1 sprint yarışına yumuşak lastikle başlayan birkaç pilottan biriydi. Yumuşak lastikle başlayan pilotlar, yumuşak hamurla birlikte yarışın başlarında daha iyi bir tempoya sahip olsalar da beklenildiği şekilde yarışın sonlarına doğru kabarcıklanma yaşadılar ve ilk bölümdeki tempolarını kaybettiler.

Bottas, 3. sırada başladığı yarışta iyi bir start alsa da ilk birkaç turda fark yaratamadı. Yumuşak lastiklerinin ona avantaj sağladığı ilk bölümde fark yaratamayan Bottas, yarışın ilerleyen bölümlerinde lastiklerinde kabarcıklanma sorununun başlamasının ardından da önündeki ikiliden koptu.

Bottas, yumuşak lastikle başlayarak Lewis Hamilton'ı startta geçmeyi planladıklarını belirtirken; ilk virajda engellendiğini de ekledi.

"Farklı bir şey denedik. Elbette hedefimiz onu [Hamilton] startta ya da ilk tur içinde geçmekti, bu olmadı. Bence o [Hamilton] da iyi bir start aldı, ilk virajda biraz engellendim bu yüzden momentumumu kullanamadım. Fakat denedik ve biraz kabarcıklanma yaşasak da günün sonunda yumuşak lastikle sıramızı korumayı başardık."

Bottas'a ardından bugünkü yarışta lastiklerle alakalı kullanışlı veriler toplayıp toplayamadıkları soruldu. Fin pilot, yarın sıcaklık artarsa lastiklerde daha büyük sorunlar yaşayabileceklerini belirtti ve ekledi: "Bence bugün, kesinlikle yarının kolay olmayacağını gösteriyor. Yarın daha sıcak olursa, daha çok sorun yaşanabilir. En azından bunları biliyoruz, kesinlikle her şeyin daha farkındayız ve daha açığız ancak yarın her şey yaşanabilir."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images





