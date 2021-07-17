Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Alonso: "İyi işti!"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Bottas: "Farklı bir şey denedik"

Ekleyen:

Sprint yarışına yumuşak lastiklerle başlamayı tercih eden Valtteri Bottas, farklı bir şey denediklerini ve yarın hava daha sıcak olursa, lastiklerle daha çok sorun yaşayabileceklerini belirtti.

Bottas: "Farklı bir şey denedik"

Bottas, tarihteki ilk F1 sprint yarışına yumuşak lastikle başlayan birkaç pilottan biriydi. Yumuşak lastikle başlayan pilotlar, yumuşak hamurla birlikte yarışın başlarında daha iyi bir tempoya sahip olsalar da beklenildiği şekilde yarışın sonlarına doğru kabarcıklanma yaşadılar ve ilk bölümdeki tempolarını kaybettiler. 

Bottas, 3. sırada başladığı yarışta iyi bir start alsa da ilk birkaç turda fark yaratamadı. Yumuşak lastiklerinin ona avantaj sağladığı ilk bölümde fark yaratamayan Bottas, yarışın ilerleyen bölümlerinde lastiklerinde kabarcıklanma sorununun başlamasının ardından da önündeki ikiliden koptu.

Bottas, yumuşak lastikle başlayarak Lewis Hamilton'ı startta geçmeyi planladıklarını belirtirken; ilk virajda engellendiğini de ekledi.

"Farklı bir şey denedik. Elbette hedefimiz onu [Hamilton] startta ya da ilk tur içinde geçmekti, bu olmadı. Bence o [Hamilton] da iyi bir start aldı, ilk virajda biraz engellendim bu yüzden momentumumu kullanamadım. Fakat denedik ve biraz kabarcıklanma yaşasak da günün sonunda yumuşak lastikle sıramızı korumayı başardık."

Bottas'a ardından bugünkü yarışta lastiklerle alakalı kullanışlı veriler toplayıp toplayamadıkları soruldu. Fin pilot, yarın sıcaklık artarsa lastiklerde daha büyük sorunlar yaşayabileceklerini belirtti ve ekledi: "Bence bugün, kesinlikle yarının kolay olmayacağını gösteriyor. Yarın daha sıcak olursa, daha çok sorun yaşanabilir. En azından bunları biliyoruz, kesinlikle her şeyin daha farkındayız ve daha açığız ancak yarın her şey yaşanabilir." 

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images



paylaşım
yorumlar
Alonso: "İyi işti!"

Önceki haber

Alonso: "İyi işti!"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

2 s
2
Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

1 s
3
Formula 1

Alonso: "İyi işti!"

44 dk
4
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

2 g
5
Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

1 g
Son Haberler
Bottas: "Farklı bir şey denedik"
F1

Bottas: "Farklı bir şey denedik"

22dk
Alonso: "İyi işti!"
F1

Alonso: "İyi işti!"

44dk
Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
F1

Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

1 s
Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”
F1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

1 s
Verstappen: ''İyi bir start aldık''
F1

Verstappen: ''İyi bir start aldık''

1 s
Son Videolar
Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
8 s

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli Britanya GP
Formula 1

Leclerc, sprint yarışında yapabilecekleri konusunda temkinli

Brundle, pilotların sprint yarışlarında risk alacağını düşünüyor Britanya GP
Formula 1

Brundle, pilotların sprint yarışlarında risk alacağını düşünüyor

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış Britanya GP
Formula 1

Ricciardo, 4. sırayı alamadığından dolayı hayal kırıklığına uğramış

Çok Okunanlar Bugün

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Tarihin ilk sprint sıralama yarışını Verstappen kazandı!

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

Alonso: "İyi işti!"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "İyi işti!"

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: İlk sprint sıralama yarışına Hamilton birinci sıradan başlayacak!

Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
Formula 1 Formula 1

Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Horner: "Toto Wolff biraz kontrol manyağı"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Toto Wolff biraz kontrol manyağı"

Bottas: "Farklı bir şey denedik"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Farklı bir şey denedik"

Son Haberler

Bottas: "Farklı bir şey denedik"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Farklı bir şey denedik"

Alonso: "İyi işti!"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "İyi işti!"

Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
Formula 1 Formula 1

Dört pilot hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Verstappen’i yakalayabilmek için yapabileceğim hiçbir şey yoktu”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.